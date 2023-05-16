Суд продлил срок ареста генерала Хачатурова

16 мая 2023, 03:14

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Срок ареста генерала-майора Григория Хачатурова продлен еще на три месяца. У здания суда в Ереване во время слушания протестовали сторонники Хачатурова, а одному из обвиняемых потребовалась помощь врачей.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта суд в Ереване удовлетворил апелляцию прокуратуры и арестовал на два месяца бывшего командира армейского корпуса Григория Хачатурова. 1 апреля за Хачатурова вступились близкие погибших армянских военных, которые потребовали освободить генерала.

Служба нацбезопасности Армении считает, что генерал-майор Григорий Хачатуров злоупотребил полномочиями, когда был командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость. 21 февраля суд отклонил ходатайство следствия об аресте Хачатурова, и генерал был освобожден в зале суда. Генпрокуратура Армении обжаловала это решение.

Антикоррупционный суд 15 мая продлил на три месяца срок ареста бывшего командира третьего армейского корпуса, генерала Григория Хачатурова. Судебное заседание прошло на фоне акции протеста сторонников Хачатурова, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам адвоката Арама Енокяна, Григорий Хачатуров лично находился в зале суда во время заседания. Решение продлить генералу срок ареста адвокат назвал ожидаемым. "Судья своим решением перешел все красные линии, я не представляю, как после этого он может считать себя судьей и председательствовать на судах", - заявил Енокян

Собравшиеся у суда сторонники Григория Хачатурова после решения скандировали: "Судья - предатель!". Активисты призывали полицейских, ограждающих вход в здание суда, "служить не Пашиняну, а народу".

По делу Григория Хачатурова, по мимо него самого, проходят еще 12 человек. Во время судебного заседания ухудшилось самочувствие находящегося под арестом фигуранта дела, бывшего начальника Генштаба ВС Армении Степана Галстяна. Для него в суд вызывали бригаду скорой помощи, сообщил журналистам адвокат Мигран Погосян.

Он обратил внимание, что во время слушания был нарушен регламент судебного заседания. "Судья не обращал внимание ни на что, у него была установка - продлить срок ареста Хачатурова, и он шел к этому", - сказал Погосян после заседания в эфире прямой трансляции 168.am.

Защита Хачатурова намерена обжаловать решение суда в высшей инстанции.

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