Суд заблокировал YouTube-канал черкесского активиста Яганова*

15 мая 2023, 19:37

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Черкесский активист из Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов на своем YouTube-канале допускал публикацию материалов экстремистского характера и оправдание терроризма, постановил суд и вынес решение о блокировке канала.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года стало известно, что черкесский активист, уроженец Кабардино-Балкарии Ибрагим Яганов анонсировал создание "черкесского добровольческого батальона" на Украине для участия в боевых действиях против России. Объявление Яганова вызвало интерес у черкесов в России и за рубежом толкьо как политическое заявление, а желающих записаться добровольцами будет немного, указали опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Суд в Нальчике заблокировал на территории России YouTube-канал Ибрагима Яганова "Cherces" из-за того, что там размещались "информационные материалы экстремистского характера", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

По данным прокуратуры, которая подала иск, в видеороликах Яганова содержатся также "сведения о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации". Согласно иску, по инициативе ЦПЭ МВД Кабардино-Балкарии проведены лингвистические экспертизы, установившие в роликах призывы к экстремистской деятельности, оправдание терроризма и дискредитацию российской армии, пишет издание.

Канал зарегистрирован 5 сентября 2022 года, на него подписаны 2,38 тысячи пользователей YouTube. "Это YouTube канал Фонда "Инал", миссия которого - возрождение черкесской государственности. [...] Ибрагим Яганов - один из основателей фонда и главный спикер канала", - говорится в описании канала.

По состоянию на 19.30 мск 15 мая, на канале опубликовано 11 роликов, последний из них 23 апреля. В нем обсуждаются "вопросы о будущем государственности на Северном Кавказе".

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