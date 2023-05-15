Жители села в Грузии потребовали решить проблемы с дорогами и подачей воды

15 мая 2023, 17:14

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Жители грузинского села Чала на акции протеста потребовали проложить в село асфальтированные дороги и водопровод. Деньги на строительство дороги уже выделены, а на решение проблемы с водоснабжением в местном бюджете нет денег, сообщила на встрече с протестующими заместитель мэра Цаленджихи.

Жители села Чала Цаленджихского района сегодня перекрыли дорогу, потребовав от властей заасфальтировать дороги, ведущие в село, и обеспечить водоснабжением все дома.

"У жителей села Чала уже много лет проблемы с питьевой водой. 80 семей вынуждены нести воду издалека, с источника далеко от села", - сказал один из протестующих в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Другой селянин добавил, что "во время непогоды вода становится непригодной для питья и в источнике". Протестующие также потребовали восстановления дорог. По их словам, в плохую погоду дороги размывает водой и передвигаться "практически невозможно".

С протестующими встретилась заместитель мэра Цаленджихи Тамар Белькания и пообещала решать их проблемы "постепенно". Местным властям известно об этих проблемах, и они будут постепенно решаться с помощью центральной власти, сказала Белькания в в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Средства на строительство дороги уже выделены из Фонда регионального развития, а что касается проблемы с водоснабжением, то на ее решение потребуется время, сказала заместитель мэра. По ее словам, местный бюджет не может выделить нужные средства и потребуется помощь центрального бюджета.

Местные жители заявили, что в случае невыполнения их требований сельчане объявят о постоянных акциях протеста.

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