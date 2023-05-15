Монастырь Ахпат. Фото: Diego Delso https://ru.wikipedia.org

15 мая 2023, 13:43

Башня древнего монастыря Ахпат обрушилась в Армении

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У древнего монастыря Ахпат на севере Армении, являющегося объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, частично обрушилась башня крепостной стены.

По данным МВД Армении, в результате частичного обрушения башни крепостной стены древнего монастыря Ахпат никто не пострадал.

"Обрушились 12 квадратных метров одной из башен крепостной стены монастырского комплекса Ахпат общей площадью 20 квадратных метров. Есть опасность обрушения оставшейся части", – привела сегодня Panorama.am сообщение пресс-службы ведомства.

Ахпат – средневековый монастырский комплекс X-XIII веков в одноименном селе в северной части Армении. В 1996 году комплекс монастыря был включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сказано в справке о монастыре, подготовленной "Кавказским узлом".

Напомним, ранее специалисты неоднократно указывали на плачевное состояние некоторых памятников Армении, в том числе и церквей, из-за отсутствия их ремонта.

В частности, ранее научный сотрудник Государственного института искусствознания и НИИ теории архитектуры и градостроительства Армен Казарян заявил об опасности разрушения памятников культуры в результате землетрясений, а кандидат искусствоведения, профессор кафедры ЮНЕСКО истории искусства Ереванского госуниверситета Сирануш Манукян призвала обязательно учитывать восстановление фресок при реставрации церквей.

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Примечание:

"В Армении принята программа реставрации памятников культуры Хосровского заповедника", "В Армении участники "Литературного ковчега" намерены издать вторую книгу", "Дом писателя Туманяна в Тбилиси будет приобретен за счет средств мэра Гюмри".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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