Жалоба инвалида из Ростова-на-Дону привлекла внимание Бастрыкина

15 мая 2023, 12:02

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобе инвалида колясочника из Ростова-на-Дону о том, что чиновники не реагируют на его просьбы обустроить дорогу к его дому.

По данным Следкома, к главе ведомства Александру Бастрыкину в его приемную в соцсети "ВКонтакте" обратилась жительница Ростова-на-Дону, являющаяся инвалидом-колясочником. Она пожаловалась, что грунтовая дорога у ее дома находится в плохом состоянии, из-за чего она не может по ней передвигаться. И что неоднократные жалобы в различные инстанции результатов не принесли.

"Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде провести процессуальную проверку по данному факту, доложить <…> о мерах к восстановлению прав инвалида", – сообщил 14 мая информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля управление СКР по Ростовской области отчиталось о начале проверки после того, как в СМИ появились сведения, что двое мужчин в одном из торговых центров Ростова-на-Дону избили подростка-инвалида.

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