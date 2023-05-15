Близкие солдата из части под Волгоградом добились нового расследования его смерти

15 мая 2023, 10:11

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Следователи заново начали расследование дела о смерти солдата-срочника из Курска Даниила Радского, проходившего службу в воинской части под Волгоградом. Прежний следователь, который вел это дело, заключен под стражу, рассказала мать срочника.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 июня 2022 года стало известно, что военный следственный отдел (ВСУ) Следственного комитета по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту доведения 21-летнего срочника из Курска Даниила Радского до самоубийства. Его мать и брат заявили, что не согласны с версией следствия о самоубийстве. Они сообщили о том, что у солдата были проблемы с сослуживцами.

Дело о смерти Даниила Радского передано в главное управление военного следственного отдела СКР по Южному военному округу (ЮФО), рассказала его мать срочника Любовь Нефедова.

"Все сдвинулось с мертвой точки после приема у замруководителя ВСУ СК России по ЮВО. Думаю, что сыграла роль и передача диска с записью [прежнего следователя] в СКР Бастрыкину, а также публикации в СМИ. С того момента прошло буквально неделя-две и я узнала, что дело передают. От СК РФ пришел ответ, который перенаправил мое обращение в Ростов в главное управление. Двое новых следователей мне объяснили, что [прежний следователь] не справляется с делом, поэтому его отстранили", – привело 14 мая ИА "Высота 102" слова Нефедовой.

Следователи собирают материалы заново, добавила она. "Заново всех опрашивают. Но все сослуживцы Даниила продолжают молчать. Заново допрошены двое откомандированных военнослужащих, у которых мог быть конфликт с моим сыном. Их настоящие и прошлые показания разнятся. Могу сказать, что за то короткое время с момента, когда материалы дела забрали из волгоградского отдела, следователями в Ростове был проведен гораздо больший объем работ, чем это делал [прежний следователь], который теперь, как известно, сам находится под следствием", – отметила мать погибшего срочника.

Она заявила, что новые следователи работают лучше, чем прежний. В частности, по ее словам, сотрудники Следкома знакомят ее со всеми допросами, а также выслушивают ее доводы. Они заново опросили комбата, и каждого эксперта. "Следствие интересует, по какой причине на фото показано одно, а в экспертизе получается другое. Эксперты до сих пор настаивают, что ничего криминального с моим сыном не было", – пояснила Любовь Нефедова.

По ее словам, следователи выяснили, что в части, где служил ее сын, происходили поборы с военнослужащих, в связи с чем заведено новое уголовное дело. Следствие считает, что этим занимался один из прапорщиков, добавила она.

"Он вымогал деньги у срочников на новое кресло в своем кабинете. По крайне мере так установлено. С каждого получил по 1500 рублей. Их во взводе человек 20 было. Это все происходило в мае. Мой сын тоже сдал. Тем, кто отказался, [прапорщик] обещал устроить "сладкую" жизнь", – рассказала Нефедова.

По ее словам, следователь, который ранее вел дело о смерти ее сына, находится под арестом. При этом Нефедова не уточнила, что именно стало причиной этого.

На 09.30 мск на сайтах Следкома, а также следственных управлений СКР по Волгоградской области и Ростовской области нет комментариев относительно расследования дела о смерти Даниила Радского.

Напомним, ранее родственники Даниила Радского, которому оставалось меньше двух месяцев до демобилизации, рассказали, что он жаловался матери и брату на проблемы с сослуживцами. Даниил перестал выходить на связь с 15 мая 2022 года, а через два дня, 17 мая, его родственникам сказали, что он будто бы сбежал из части и пропал. 19 мая его тело было доставлено в Курск.

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