Начальник ГАИ Абхазии и его замы уволены после ДТП с пятью жертвами

15 мая 2023, 06:22

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После произошедшего в Гудаутском районе ДТП, в котором погибли пять человек, уволен начальник ГАИ Абхазии Родик Базба, два его заместителя и начальник районного отдела милиции.

Начальник ГАИ Абхазии Родик Базба освобожден от занимаемой должности приказом министра внутренних дел Вальтера Бутбы в связи со смертельной аварией, которая произошла накануне в Гудаутском районе.

От занимаемых должностей также освобождены два заместителя Базбы Рауль Хагба и Алхас Еник, начальник госавтоинспекции Гудаутского района Инал Агрба. Начальнику отдела милиции по Гудаутскому району Зосме Гицбе объявлен выговор, пишет "Апсныпресс".

Авария у села Абгархук Гудаутского района произошла вечером 13 мая. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, врезался в бетонный забор. В результате аварии водитель и четверо пассажиров были госпитализированы, но умерли от полученных травм. Погибшие - молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет, сообщает "Апсадгьыл-Инфо".

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