Калмыкия вошла в число аутсайдеров рейтинга регионов России по социально-экономическому положению

15 мая 2023, 04:24

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В рейтинге регионов России по социально-экономическому положению Калмыкия заняла предпоследнее место. В числе худших регионов также Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

"Кавказский узел" писал, что по итогам 2021 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России Калмыкия заняла последнее место. В пятерке аутсайдеров также Ингушетия.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 15 мая рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года. Рейтинг составили эксперты агентства РИА "Рейтинг" на основе данных Росстата, Минфина, Федерального казначейства. Итоговый рейтинговый балл каждого региона представляет собой среднее арифметическое рейтинговых баллов масштаба экономики, эффективности экономики, показателей бюджетной сферы и социальной сферы. Баллы варьируются от одного до ста.

Самый высокий балл среди регионов юга России - у Краснодарского края. Регион расположился на восьмом месте рейтинга (61,148 балла). В прошлом году Кубань находилась на том же месте.

Ростовская область на 17 месте, как и в прошлом году (59,414 баллов), Ставропольский край на 28 месте (48,058 балла, 33 место в прошлом году), Волгоградская область на 29 месте (47,559 балла, 36 место в прошлом году), Астраханская область на 46 месте (39,811 балла, 48 место в прошлом году), Дагестан на 58 месте (35,055 балла, аналогичное место в прошлом году), Чечня на 70 месте (29,377 балла, 69 место в прошлом году), Адыгея на 71 месте (29,083 балла, 68 место в прошлом году), Кабардино-Балкария на 77 месте (23,503 балла, аналогичное место в прошлом году), Северная Осетия на 78 месте (20,417 балла, 80 место в прошлом году), Карачаево-Черкесия на 80 месте (18,741 балла, 81 место в прошлом году), Ингушетия на 81 месте (18,329 балла, 81 место в прошлом году).

Худшие показатели за прошлый год среди регионов юга России показала Калмыкия, которая, набрав 13,836 балла, впрочем, поднялась на одну позицию с 85 на 84 место, опередив аутсайдера рейтинга Еврейскую автономную область, набравшую всего 12,252 балла.

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