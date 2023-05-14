Гибель рабочих напомнила о проблемах с охраной труда в Грузии

14 мая 2023, 23:29

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Двое рабочих погибли во время укрепления склона в Сванетском районе, сообщила мэрия Тбилиси. Число смертельных случаев на производстве за год сократилось, однако уровень травматизма остается высоким, констатировала Инспекция по охране труда.

Инцидент в Сванетском районе произошел сегодня, 14 мая.

«На улице Артвини, 67 по заказу Чугуретинского районного управления компания выполняла строительство наземной удерживающей стены, во время которой обрушилась земляная масса и погибли два сотрудника компании. По факту инцидента начато расследование, которое определит, что стало причиной обрушения склона», - сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси.

Напомним, в Грузии с 2018 года действует Инспекция по охране труда. С этого времени число смертельных случаев на рабочем месте сократилось, однако все равно остается высоким, отметил глава инспекции Бека Перадзе.

В 2022 году при выполнении служебных обязанностей, на рабочем месте погибло 35 человек, 330 получили травмы. Все погибшие - мужчины, из пострадавших 69 женщины и 261 мужчин, говорится в отчете ведомства за 2022 год.

Годом ранее несчастные случаи на рабочих местах в Грузии в 2021 году унесли жизни 37 человек, пострадали 253 человека. Все погибшие были мужчины. Что касается пострадавших, среди них 37 женщин и 216 мужчин. На стройках погибли 13 и пострадали 24 человека.

Наибольшее число несчастных случаев зафиксировано в Тбилиси, где на разных работах погибли 11 и пострадали 116 человек.

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