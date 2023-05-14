Азербайджан заявил об обстреле позиций в Кельбаджарском районе 

14 мая 2023, 22:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вечером 14 мая с территории Армении позиций в Кельбаджарском районе. Военное ведомство в Ереване отвергло эти обвинения.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе, в тот же день Минобороны страны заявило о гибели азербайджанского военного. Эскалация происходит в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод, – прим. "Кавказского узла"). 13 мая армянское оборонное ведомство распространило информацию, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

«14 мая в 20:30 (19.30 по мск) подразделения вооруженных сил Армении, расположенные в направлении населенного пункта Еникенд Басаркечерского района (Гегаркуникская область Армении), обстреляли из 60-мм минометов позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», - говорится сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 14 мая в 20:30 подразделения ВС Армении открыли огонь из минометов по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией",- заявило в ответ военное ведомство Армении в релизе, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики заявили, что боевые действия на Соткском направлении связаны с переговорным процессом, и что таким образом Азербайджан оказывает давление на Армению. Также они высказали мнение, что перестрелка на границе связана с грядущими выборами в Турции.

Эскалация на границе связана со стремлением Армении изменить повестку встречи Пашиняна и Алиева в Брюсселе с обсуждения проекта мирного договора на вопросы безопасности, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи в Баку.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.