Арестованы обвиняемые в принуждении детей к рабству в Тбилиси

14 мая 2023, 16:44

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Суд в Тбилиси отправил под арест четырех женщин, обвиненных по делу о принуждении детей продавать цветы и просить милостыню. Проблема принудительного детского попрошайничества носит системный характер, но власти не решают ее, заявила заместитель народного защитника Грузии.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали четырех женщин, которые силой заставляли детей продавать цветы и просить милостыню, сообщило МВД Грузии. По версии полиции, женщины присваивали деньги, а детей били за отказы подчиняться их требованиям. Уголовное дело возбуждено по статье о торговле несовершеннолетними (143 УК Грузии), задержанным грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.

Тбилисский горсуд постановил арестовать четырех задержанных по делу о торговле несовершеннолетними. Судебное заседание был закрытым. "Я не имею права предавать это дело огласке", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" один из адвокатов задержанных Иосеб Натрошвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МВД пока не озвучило данные о том, сколько детей были вынуждены попрошайничать на улицах Тбилиси, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Заместитель народного защитника Грузии Натия Джулакидзе заявила, что подростки в ближайшее время будут опрошены. "Мы уже приступили к изучению этого вопроса. Дело в том, что проблема носит системный характер, и не только сегодня, но и в прошлые годы. В частности, дети, живущие на улице, вынуждены просить милостыню. Как правило, за этими детьми стоит ряд групп людей, и этот отдельный случай расследования не способен решить системную проблему. Мы не видим какого-то эффективного, превентивного механизма со стороны государства", - сказала в телесюжете "Пирвели" Джулакидзе, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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