Дагестанский подросток объяснился за сообщения о минировании

14 мая 2023, 15:47

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Силовики задержали подростка из Махачкалы, который признался в рассылке более 40 ложных сообщений о минировании школ, колледжей и других учреждений, заявила полиция Дагестана. Подросток на видео объяснил свои действия желанием сорвать занятия. Пользователи Telegram потребовали строго наказать задержанного.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году ученики и педагоги школ в Дагестане и других регионах неоднократно были эвакуированы из-за сообщений о минировании зданий. В частности, проверки сообщений о бомбах проводились в сентябре, сообщения оказались ложными.

Воспитанники детсадов и ученики школ в Махачкале были эвакуированы после электронных писем о минировании также 17 мая и 5 мая 2022 года, сообщения о бомбах также не подтвердились. 7 февраля 2022 года были эвакуированы посетители и сотрудники нескольких торговых центров Махачкалы после сообщений о минировании. Силовики не нашли взрывоопасных предметов, отчиталась полиция.

17-летний житель Махачкалы задержан после оперативных мероприятий УФСБ и полиции, сообщило МВД Дагестана вечером 13 мая в своем телеграм-канале. По версии силовиков, подросток, "используя различные технические ухищрения, в том числе и виртуальные телефонные номера, будучи уверенным в своей анонимности", направил в школы, колледжи, суды, администрации и другие учреждения более 40 ложных сообщений о минировании.

"Каждое такое сообщение, помимо волнений людей, которых в спешном порядке эвакуировали из зданий на безопасное расстояние, требовало ещё и привлечения большого числа необходимых в экстренных ситуациях сил и средств. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - говорится в сообщении.

Статья 207 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в 200 тысяч рублей до 10 лет лишения свободы.

Публикация МВД проиллюстрирована видеозаписью беседы силовика с задержанным, чье лицо на видео заретушировано. В ролике молодой человек говорит, что задержан за отправку сообщений с угрозами взрыва "в разные города Дагестана". "То есть отправлял письма, где говорилось, что я приду и взорву колледж или школу". На вопрос, зачем он этот делал, подросток ответил: "Чтобы просто сорвать пары, уроки".

Молодой человек пояснил, что рассылал сообщения с аккаунтов, которые ему "заранее скидывали". Он пояснил, что с человеком, который "научил его этому", познакомился летом в чате одного из телеграм-каналов, который "посвящен этой тематике". "И в числах 15-го сентября я отправил свое первое письмо", - рассказал задержанный. "Куратор" юноши живет за пределами России, говорится в публикации МВД.

По состоянию на 15.45 мск, под публикацией размещено 630 комментариев. Авторы многих из них потребовали сурово наказать подростка за срыв занятий и уроков. "Надеюсь, ему 5 лет дадут как минимум", - написала, в частности, Raisa, добавив оскорбительное выражение в адрес подростка. "Наказать по всей строгости закона", - призвал Пиу Пау.

"Из-за всяких придурков жизнь усложняется. Наказать по всей строгости!" – потребовала Asya. "Психика моего ребёнка и меня пострадала из-за анонимных ложных эвакуаций. Что ребенок потерял всякий интерес к школе и учёбе. Чуть ли ни каждый день были эвакуации. Хорошо, что поймали", - написала Мусаадаева Зайнаб.

"Вот [оскорбительное слово] он, бедные женщины, которые бежали в школы, срывались с работы, и жили в страхе. Отправьте этого умника на СВО", - заявил N N. "Реально бесит эта эвакуация. Каждый раз бежать ребёнка со школы забирать либо с сада. Пока родители дойдут, что угодно там случится", - написал А И. "Сколько мне приходилось из-за него подрываться [с места]!" – возмутился Infiniti007.

"Отдайте в руки тех родителей, кто на каждую эвакуацию ездил через половину города", - посоветовал Дяхан. "Наказать надо этого [уничижительное слово] по всей строгости. Столько нервов испортил!" – написал Халид. "Вот же, блин, герой, [оскорбительное слово], сколько раз я с практики возвращалась, потому что детей эвакуировали. И приходилось всё пересдавать", - пожаловалась uva.

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