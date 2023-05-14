Ростовские полицейские обвинены в создании преступной группы

14 мая 2023, 14:49

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Следователи предъявили 32 ростовским полицейским обвинения по делу о преступном сообществе. У задержанных изъяли более 120 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Следственный комитет сообщил, что около 20 полицейских в Ростове-на-Дону заподозрены в организации и участии в преступном сообществе. К 20 апреля общее число подозреваемых достигло 34.

По версии следствия, с июля 2015 года в Ростове-на-Дону действовало преступное сообщество, в которое входили должностные лица областного управления МВД и жители области. Полицейские брали "дань" с предпринимателей, работавших на рынке в Ростове-на-Дону, за непривлечение к ответственности. Размер поборов зависел от количества торговых помещений и составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. В результате участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей, считают следователи.

Следователи управления СКР по СКФО 10 мая предъявили официальное обвинение 32 подозреваемым, сообщает сегодня 161.ru со ссылкой на копию постановления следствия.

В постановлении говорится, что полицейские "привлекли для сбора денежных средств в качестве взятки лиц, осуществляющих торговую деятельность в сфере потребительского рынка на территории Ростова-на-Дону", пишет издание.

Эти 32 человека обвиняются по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем», у них уже изъяли более 120 миллионов рублей, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

По его информации, из 19 уголовных дел, возбужденных в отношении силовиков, часть ушла в производство, а по остальным собирается доказательная база. Обвинение предъявлено тем, на кого силовики собрали достаточно доказательств – в основном свидетельских показаний и изъятых "миллионных" счетов.

"Обвинение в официальном постановлении звучит лаконично — о привлечении в качестве обвиняемых по одному уголовному делу «Создание ОПГ». В постановлении числится 32 человека. Остальные пока находятся в стадии сотрудничества со следствием и московскими оперативниками в рамках досудебного соглашения", - рассказал силовик.

По его словам, из-за особой секретности уголовного дела, так как ведут его московские следователи, в материалах дела "даже не указаны действия за 8 лет и конкретная роль фигурантов уголовного дела". "Основными в деле звучат показания коллег, которые пошли на сделку со следствием", - приводит его слова издание.

На сайтах СКР и областного управления ведомства, по состоянию на 14.40 мск 14 мая, нет публикаций о предъявлении обвинения ростовским полицейским.

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