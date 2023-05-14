Одна из обвиняемых по делу о трудовом рабстве детей. Кадр видео МВД Грузии https://www.youtube.com/watch?v=2-LZfT7skk4&t=22s

14 мая 2023, 13:53

Четыре женщины задержаны в Грузии по делу о трудовом рабстве детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские задержали четырех женщин, которые силой заставляли детей продавать цветы и просить милостыню, сообщило МВД Грузии.

Четыре человека задержаны в Грузии и обвинены по статье о торговле несовершеннолетними (143 УК Грузии), им грозит от 14 до 17 лет лишения свободы, сообщило МВД страны.

"Установлено, что обвиняемые Д.П., Г.П., Н.Г. и М. К. систематически подвергали малолетних детей психологическому давлению и трудовой эксплуатации. Их заставляли продавать цветы и просить милостыню. Полученную сумму они использовали сами. В случае, если несовершеннолетние не подчинялись требованиям задержанных, к ним применяли словесное и физическое насилие", - цитирует сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

На кадрах видео, опубликованного сегодня в YouTube-канале МВД Грузии, видно, как женщины-сотрудницы силовой структуры заводят в здание и ведут по коридору четырех задержанных, чьи лица заретушированы.

Все четверо задержанных – женщины, информирует "Sputnik Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

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Примечание:

"Житель Грузии задержан за похищение несовершеннолетней", "Полиция Грузии заподозрила иностранку в торговле детьми", "Руководители двух роддомов Грузии подозреваются в торговле детьми".

Автор: "Кавказский узел"

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