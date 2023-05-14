Четыре женщины задержаны в Грузии по делу о трудовом рабстве детей

14 мая 2023, 13:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские задержали четырех женщин, которые силой заставляли детей продавать цветы и просить милостыню, сообщило МВД Грузии.

Четыре человека задержаны в Грузии и обвинены по статье о торговле несовершеннолетними (143 УК Грузии), им грозит от 14 до 17 лет лишения свободы, сообщило МВД страны.

"Установлено, что обвиняемые Д.П., Г.П., Н.Г. и М. К. систематически подвергали малолетних детей психологическому давлению и трудовой эксплуатации. Их заставляли продавать цветы и просить милостыню. Полученную сумму они использовали сами. В случае, если несовершеннолетние не подчинялись требованиям задержанных, к ним применяли словесное и физическое насилие", - цитирует сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

На кадрах видео, опубликованного сегодня в YouTube-канале МВД Грузии, видно, как женщины-сотрудницы силовой структуры заводят в здание и ведут по коридору четырех задержанных, чьи лица заретушированы.

Все четверо задержанных – женщины, информирует "Sputnik Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.