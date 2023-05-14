Бархан Сарыкум. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла".

14 мая 2023, 11:20

Абдулмуслимов озаботился состоянием бархана Сарыкум

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил недовольство санитарным состоянием бархана Сарыкум, и поручил подчиненным развивать заповедник "Дагестанский", который создан для сохранения бархана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста, на которой потребовали отменить строительство мусорного полигона. По их мнению, его создание нанесет урон бархану Сарыкум. 12 мая туристка из Сибири провела в Махачкале одиночный пикет с требованием не допустить строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории, в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, в ходе которого обратил внимание подчиненных на ряд проблем, существующих на особо охраняемых природных территориях республики. В частности, он выразил недовольство санитарным состоянием бархана Сарыкум, а также неэффективной работой по сохранению флоры и фауны.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил выработать меры по развитию природного заповедника "Дагестанский" <…>. Он поручил курирующему отрасль вице-премьеру обеспечить контроль за решением перечисленных проблем, а также рекомендовал главам муниципальных образований, на территории которых расположены природные объекты федерального значения, подключиться к решению данных вопросов", – передало 13 мая РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Заповедник "Дагестанский" был образован в 1987 году для сохранения бархана Сарыкум, отметил директор заповедника Курбан Куниев, который принял участие в совещании.

Напомним, 24 апреля экоблогер Александр Сибирский записал видеообращение с призывом не допустить размещения мусорного полигона около бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе Дагестана. Комментаторы в соцсетях поддержали его призыв и раскритиковали дагестанских чиновников за решение создать свалку рядом с заповедником.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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