Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав сироты из Волгоградской области

14 мая 2023, 10:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить о причинах закрытия уголовного дела, возбужденного ранее по жалобе сироты из Волгоградской области, который более десяти лет ожидает положенное ему по закону жилье.

По информации Следкома, к председателю ведомства Александру Бастрыкину обратился житель Вологодской области, который является сиротой. По его словам, более десяти лет он ожидает положенное ему по закону жилье и вынужден вместе с супругой и малолетним ребенком арендовать квартиру.

"В СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело, которое в последующем прекращено. Заявитель с таким исходом не согласен, поскольку жилищные права его и его семьи по-прежнему не восстановлены, к ответственности никто не привлечен", – сообщил Следком сегодня ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Вологодской области Геннадию Яшину представить доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, из-за которых оно было прекращено, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 29 января жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.