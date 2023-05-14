Суд на Кубани отказался рассматривать дело о дискредитации военных

14 мая 2023, 09:34

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Славянский районный суд вернул из-за нарушений силовикам дело в отношении жителя Славянска-на-Кубани Алексея Здоренко, обвиненного в дискредитации военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 мая стало известно, что житель Славянского района Краснодарского края Алексей Здоренко обвинен в дискредитации армии, его дело было направлено на рассмотрение в Славянский районный суд.

Славянский районный суд не стал рассматривать дело в отношении жителя Славянска-на-Кубани Алексея Здоренко, вернув из-за ошибок его материалы силовикам, передало 13 мая "ОВД-Инфо"* на своей странице в Twitter.

В карточке на сайте Славянского районного суда подтверждается, что дело в отношении Здоренко возвращено силовикам. Уточнено, что протокол на жителя Славянска-на-Кубани составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных деталей по делу не приведено.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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