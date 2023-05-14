14 мая 2023, 05:42

Около семи тысяч человек написали Глобальный диктант по осетинскому языку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы около семи тысяч человек написали Глобальный диктант по осетинскому языку. Помимо жителей Северной Осетии к акции присоединились жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы 13 мая прошел Глобальный диктант по осетинскому языку.

По данным пресс-службы министерства образования Северной Осетии, диктант написали около семи тысяч человек. Больше всего участников было зарегистрировано во Владикавказе - 1750. К акции также присоединились жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Самому младшему участнику акции - 14 лет, самому старшему - 70 лет, пишет "Регион 15".

Текст диктанта - это отрывок из Нартского эпоса. Его читала победительница Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы-2022", учительница Аланской гимназии Яна Бекоева, информирует e-osetia.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 2019 года в Адыгее проводится "Адыгэ диктант". По словам организаторов, такие акции привлекают внимание к проблеме изучения и сохранения родных языков народов Северного Кавказа.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"День народного единства на юге России прошел в онлайн-формате", "Центр Эрмитажа в Нальчике призван возродить археологическую школу на Северном Кавказе", "Тотальный диктант привлек внимание к проблеме сохранения адыгского языка".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 мая 2023, 04:43

14 мая 2023, 03:45

14 мая 2023, 02:46

14 мая 2023, 01:47

  • Юристы сочли сомнительной негативную реакцию жителей Чечни на военные сборы

    Военные сборы граждан, пребывающих в запасе, проводятся в России ежегодно, речь не идет о мобилизации, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Они напомнили, что осенью 2022 года, когда была объявлены частичная мобилизация, власти Чечни заявили, что перевыполнили план по призыву военных для участия в спецоперации на Украине, и считают, что ожидать подобных заявлений по поводу призыва на военные сборы не стоит. Особой реакции жителей Чечни на указ президента пока нет, отметил Руслан Кутаев.

14 мая 2023, 00:48

  • Капитан из Волгоградской области погиб на Украине

    Именем капитана Евгений Козловского, погибшего в ходе спецоперации на Украине, названа школа, сообщила глава Николаевского района Анжелика Гребенникова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 341 жителя Волгоградской области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи