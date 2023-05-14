14 мая 2023, 05:42

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В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы около семи тысяч человек написали Глобальный диктант по осетинскому языку. Помимо жителей Северной Осетии к акции присоединились жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В рамках празднования Дня осетинского языка и литературы 13 мая прошел Глобальный диктант по осетинскому языку.

По данным пресс-службы министерства образования Северной Осетии, диктант написали около семи тысяч человек. Больше всего участников было зарегистрировано во Владикавказе - 1750. К акции также присоединились жители Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Самому младшему участнику акции - 14 лет, самому старшему - 70 лет, пишет "Регион 15".

Текст диктанта - это отрывок из Нартского эпоса. Его читала победительница Всероссийского конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы-2022", учительница Аланской гимназии Яна Бекоева, информирует e-osetia.

Ранее "Кавказский узел" писал, что с 2019 года в Адыгее проводится "Адыгэ диктант". По словам организаторов, такие акции привлекают внимание к проблеме изучения и сохранения родных языков народов Северного Кавказа.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

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