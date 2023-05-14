Ужесточен приговор ростовскому прокурору Сергею Калитвинцеву

14 мая 2023, 03:45

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Обвинение добилось ужесточения наказания бывшему прокурору Пролетарского района Сергею Калитвинцеву, которого ранее суд приговорил к условному сроку за взятку. Ростовский областной суд приговорил Калитвинцева к восьми годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", бывший прокурор Пролетарского района Ростовской области Сергей Калитвинцев был задержан в мае 2020 года по подозрению в получении взятки. 13 апреля 2021 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы условно с ограничением свободы на четыре года.

Ростовский областной суд заменил бывшему прокурору Пролетарского района Сергею Калитвинцеву условный срок на реальный. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима, пишет 12 мая donnews.ru.

Приговор первой инстанции был обжалован стороной обвинения. Против выступила и защита бывшего прокурора, которая ходатайствовала об оправдании. По словам адвоката Калитвинцева Александра Куюмджи, деньги, в получении которых обвинялся бывший прокурор, не являются взяткой, а спонсорской помощью, информирует "Коммерсант".

Апелляционный суд оставил обе жалобы без удовлетворения, стороны обратились в Четвертый кассационный суд, который отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в Ростовский областной суд в ином составе суда.

Комментариями Сергея Калитвинцева по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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