14 мая 2023, 04:43

Названо число погибших на Украине азербайджанских добровольцев

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26 азербайджанцев, которые воевали на стороне украинских войск, погибли в ходе боевых действий, заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские добровольцы, отправившиеся на Украину, могут быть привлечены на родине к уголовной ответственности по статье о наемничестве, указали юристы. На Украине могут находиться около 300 азербайджанских добровольцев, но в основном это граждане Украины или граждане Азербайджана, живущие в этой стране, сообщил представитель азербайджанской диаспоры в Киеве.

Посольство Украины в Азербайджане открыло мемориальную доску с именами азербайджанцев, которые воевали на стороне украинских военных и погибли, пишет 13 мая "Туран".

По словам посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского, речь идет об этнических азербайджанцах, проживавших на Украине. По его словам, известны имена 26 погибших, информирует oxu.az.

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Примечание:

"Более 6000 граждан Украины прибыли в Азербайджан с начала спецоперации", "Власти Баку отказались согласовать акцию в поддержку Украины", "В Азербайджане закрываются ковид-больницы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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