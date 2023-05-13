Заключенные объявили голодовку в руставской тюрьме

13 мая 2023, 13:11

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Три женщины объявили голодовку в женской тюрьме в Рустави, потребовав пересмотра их дел и помилования.

Заключенные женской тюрьмы в Рустави объявили голодовку с требованием пересмотра их дел и помилования, сообщил телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно телесюжету, заключенные сами связались с телеканалом. Они пожаловались, что представители комиссии по помилованию и Народного защитника не интересуются их проблемой. По словам одной из заключенных, в голодовке участвуют три женщины, но 15 мая к акции протеста планируют присоединиться другие осужденные.

Другая осужденная, Одзина Бобиева, рассказала, что является гражданкой Казахстана, но не была экстрадирована на родину, а кроме того, несмотря на просьбу семьи, несовершеннолетние дети были оставлены в приемных семьях в Грузии.

"Я отбываю наказание уже 10 лет. Когда меня арестовали, должны были вызвать представителей моей страны, чтобы они меня экстрадировали и вывезли детей в мою страну, но этого не произошло. Мои дети были здесь, в приюте жили 6 месяцев. Я молчала, потому что боялась за своих детей... Я не призналась в преступлении, потому что оно было основано на ложных обвинениях", - сказала она в эфире телеканала.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных, нередко приурочивая их к памятным и праздничным датам. Так, 13 января она помиловала девять человек, приговоренных к лишению свободы.

В 2022 году Зурабишвили помиловала около 60 человек. В частности, 24 сентября она помиловала 12 осужденных, в том числе двух женщин.

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