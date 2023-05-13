Руководитель центра иппотерапии в Махачкале пожаловалась на угрозу закрытия

13 мая 2023, 03:56

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Уже около четырех лет в Махачкале работает "Центр иппотерапии и развивающей верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья", однако, по словам его руководителя Аси Алиевой, местные власти требуют освободить территорию. Подобных организаций в Махачкале нет, посетовали родители детей, посещающих центр.

Руководитель "Центра иппотерапии и развивающей верховой езды для детей с ограниченными возможностями здоровья" Ася Алиева сообщила 4 мая на своей странице в соцсети Instagram* (более 13,2 тысячи подписчиков), что центру угрожает закрытие.

«Центр иппотерапии и развивающей верховой езды для детей с ОВЗ» находится на грани закрытия. В прошлом году администрация города не раз приглашала меня к себе и намерена была поддержать центр, даже подключили дизайнеров, чтобы центр благоустроить под проект будущего парка (это за свой счет, если что), тогда в планах было взять в кредит миллион и благоустроить, но сохранить центр. Рядом с центром расположены Республиканский реабилитационный центр и школа-интернат для детей сирот, администрация планировала включить их в программу центра. Но с осени 2022 года со мной перестали выходить на связь, а в январе [появилось] требование освободить территорию», - сообщила Ася Алиева.

По ее словам, с начала года поступают письма с требованием освободить территорию, так как она является особо охраняемой и относится к землям муниципалитета.

"Указ был срочно убрать все, либо 8 апреля это сделали бы своими силами. Мне помогли люди отсрочить время до осени. Это люди, которые на протяжении многих лет поддерживают меня и центр, они же и являются представителями мецената, который хотел построить конный манеж для детей с ОВЗ, который остро необходим с осени по весну. И на него разрешение не даёт администрация уже третий год", - отметила Алиева. По ее словам, чтобы сохранить центр, она решила предать огласке проблемы.

Ася Алиева рассказала 12 мая корреспонденту «Кавказского узла», что в центре иппотерапии занимается около 70 детей. С каждым проводятся индивидуальные занятия, которое стоит одну тысячу рублей. «Часть детей мы принимаем бесплатно, в прошлом году без оплаты занимались около 30 детей. Никакой господдержки центр не получает, существует исключительно на средства меценатов и пожертвователей. Денег, чтобы содержать центр, практически не хватает», - сообщила она.

По словам Алиевой, в сфере иппотерапии она работает семь лет, а «Центр иппотерапии и развивающей верховой езды для детей с ОВЗ» в Махачкале существует около четырех лет. Он находится на окраине Махачкалы, возле Эльтавского леса. «Территория под центр арендована у частного лица, который имеет на участок все правоустанавливающие документы. Она огорожена забором. Только недавно выяснилось, что небольшая часть участка относится к Эльтавскому лесу. Я этого не знала. Но за забором такая же часть леса активно застраивается, привезены стройматериалы, строится капитальный многоэтажный дом. А у меня деревянные легкие постройки», - рассказала она.

На спорном участке, по ее словам, находятся стойла для трех лошадей, сенник, гараж для кормов и загон для олененка, которого подарили благотворители для детей. Еще в центре живут два енота и козленок, с которым играют приходящие на занятия дети. Перенести все это на другую часть участка невозможно, так как придется уменьшить площадь манежа для лошадей. А этого нельзя делать, так как при иппотерапии должен быть определенный размер поворота при катании с детьми, отметила Алиева. «В октябре прошлого года я обратилась в мэрию Махачкалы, чтобы мне дали возможность узаконить спорный участок, дать возможность сохранить центр иппотерапии. Но мне ответили отказом, мотивируя, что это земли особо охраняемых территорий. Но это федеральный земли, относящиеся к Росимуществу. Почему муниципалитет пытается отобрать этот участок - непонятно», - задается она вопросом.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" родители детей, которые занимаются в центре, сообщили, что в пределах Махачкалы подобных центров больше нет. По их словам, обращений к властям они пока не делали, так как только недавно узнали о проблеме.

«Рядом подобного центра нигде нет. Есть в сторону Каспийска, но это очень далеко. А мне тут рядом. Родители, конечно, возмущены. Моему сыну тут нравится, Ася всегда заботится о детях, часто идет навстречу, организовывает бесплатные занятия», - рассказала Саида.

«Рядом нет подобных центров, есть в сторону Каспийска конный клуб. Мне очень далеко ездить за город. Я готова пойти куда угодно для защиты центра. Это вопиющая ситуация, когда отбирают территорию у детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители всегда помогали, чем могли – собрали деньги на обустройство ограждения загона для олененка, а то бродячие собаки постоянно нападали на животных. Детям тут комфортно – кроме занятий на лошадях, они играют с олененком, енотами», - сообщила Ольга.

«Такого специалиста, как Ася, нигде нет. Она не просто катает на лошадях, но реально за короткий срок помогает. Родители готовы помочь сохранить центр, чем можем», - сказала Айшат.

Комментариями властей Махачкалы по поводу ситуации с центром "Кавказский узел" пока не располагает.

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