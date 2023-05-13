Два участника конного заезда задержаны в Сочи

13 мая 2023, 08:42

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Сочинские силовики установили личности двух участников конной поездки по федеральной трассе и задержали их. Они обвиняются в мелком хулиганстве и нарушении правил дорожного движения.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая в сочинских пабликах появилось видео поездки пятерых всадников по федеральной трассе Джубга-Сочи. По словам комментаторов, они мешали проезду автомобилей и вели себя вызывающе.

Сочинские полицейские составили административные протоколы в отношении двух местных жителей, которые устроили скачки по городу, пишет 12 мая ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчин, которые работаю на одной из местных конеферм, обвинили в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ) и нарушении правил дорожного движения (статья 12.29 КоАП РФ). Они задержаны.

Отмечается, что двое задержанных - те их участников поездки, чьи личности удалось установить. Им 36 и 39 лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении 21 мая траурного шествия в Нальчике в память о жертвах Кавказской войны, однако, несмотря на это, траурный митинг в день 158-летия со дня окончания Кавказской войны состоялся в этот день у памятника "Древо жизни". Несколько десятков молодых людей организовали шествие в память о жертвах войны по улицам города. Сотрудники полиции в Нальчике составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие 21 мая в траурном шествии в память жертв Кавказской войны. Однако потом административный протокол был аннулирован.

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