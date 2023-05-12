Суд ужесточил приговор по делу о похищении и убийстве Тамерлана Торчинова

12 мая 2023, 22:29

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Апелляционный суд увеличил сроки заключения троим жителям Северной Осетии, осужденным по делу о похищении и убийстве депутата гордумы Беслана Тамерлана Торчинова в 2021 году.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года троим жителям Северной Осетии был вынесен приговор по делу об убийстве депутата городской думы Беслана Тамерлана Торчинова. Однофамилец убитого Виталий Торчинов, которого суд признал виновным в похищении и убийстве, получил 14 лет колонии строгого режима. Борис и Алан Торчиновы были приговорены к 8 годам и 9,5 года колонии соответственно по обвинению в пособничестве убийству.

Депутат гордумы Беслана Тамерлан Торчинов был найден мертвым 23 марта 2021 года. За день до этого Торчинова похитили: у городского ипподрома его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Уже в апреле троим арестованным по делу об убийстве Торчинова было предъявлено обвинение, двое из них дали признательные показания.

Третий апелляционный суд в Сочи ужесточил приговор всем троим осужденным по делу об убийстве Торчинова, согласившись с доводами обвинения и потерпевшей стороны.

Главному фигуранту дела Виталию Торчинову суд увеличил срок заключения с 14 до 16,5 лет. Борису Торчинову срок увеличен до 11 лет, Алану Торчинову - до 12 лет.

Решение изменить приговор суд принял на основании жалобы адвоката потерпевших и апелляционного представления прокурора, сообщил сегодня со ссылкой на адвоката семьи убитого телеканал «КрыльяTV».

Согласно картотеке Третьего апелляционного суда, дело поступило на рассмотрение 21 февраля, решение по нему вынесено сегодня. Основанием для изменения приговора всем трем фигурантам стало неправильное применение уголовного закона, при этом квалификация обвинения не менялась, следует из карточки дела на сайте суда.

Комментариями осужденных или их адвокатов относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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