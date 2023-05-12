Контрактник из Краснодарского края получил срок за уход из части

12 мая 2023, 15:53

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Гарнизонный военный суд в Сочи приговорил контрактника Александра Кондратьева к пяти с половиной годам лишения свободы за полугодовое отсутствие в части, смягчающим обстоятельством стало выполнение "специальных задач".

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сочинский гарнизонный военный суд признал контрактника Александра Кондратьева виновным в самовольном оставлении части. сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре указано, что Кондратьев, который заключил контракт на три года, принимая участие "в выполнении специальных задач" 25 июля 2022 года, "самовольно покинул место службы" и уехал к свои родственникам в село Афипское Краснодарского края. Не вернулся он и после объявления частичной мобилизации и прибыл в место расположения части лишь 30 декабря 2022 года.

В качестве смягчающих обстоятельству суд учел, что Кондратьев к уголовной ответственности привлекается впервые, воспитывался без отца, "принимал непосредственное участие в выполнении специальных задач", а также добровольно возместил выплаченные ему за время отсутствия на службе деньги. За отсутствие в части с июля по конец сентября суд назначил Кондратьеву год лишения свободы, а за то же преступление уже в условиях мобилизации – пять лет. По совокупности контрактника приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима, в зале суда его арестовали, следует из приговора, размещенного на сайте Сочинского гарнизонного военного суда.

Как указано в карточке дела на сайте суда, приговор был вынесен 18 апреля, он не был обжалован и вступил в законную силу.

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