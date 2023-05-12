Запуск исламского банкинга в Дагестане и Чечне намечен на июль

12 мая 2023, 09:39

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До конца июня планируется доработать законопроект об исламском банкинге в Дагестане, Чечне и других регионах, чтобы 1 июля закон начал действовать, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта стало известно, что Комитет Госдумы по финансовому рынку направил Совету Госдумы уведомление о том, что срок представления поправок в законопроект об исламском банкинге продлен до 3 мая.

В августе 2022 года стало известно, что Центральный банк запланировал эксперимент по развитию исламского банкинга в Чечне и Дагестане, пилотный проект был анонсирован на 2023 год. 3 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал запуск исламского банкинга в четырех регионах России, в том числе в Чечне и Дагестане, в феврале.

Механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах России, в том числе в Дагестане и Чечне, 1 июля, в случае скорого принятия соответствующего законопроекта. В число пилотных регионов на Северном Кавказе вошли Дагестан и Чечня, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы рассчитываем и плотно работаем над этим, что в течение мая-июня все отработаем, последняя версия [законопроекта] сейчас уже есть. Соответственно, законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, чтобы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал действовать", - привело 11 мая его слова ТАСС.

Аксаков отметил, что есть предложение увеличить требование к капиталу участников экспериментального режима с 10 миллионов до 25 миллионов рублей с 1 января 2024 года, однако в Госдуме считают целесообразным увеличение капитала до 15 миллионов рублей.

"Главный риск, который возникает, - как отделить нефинансовые операции от финансовых операций в форме исламского банкинга. Здесь придется многое делать вручную. Я абсолютно согласен с подходом Центробанка: должны быть общие требования зафиксированы в законе, а детали будут прорабатываться в подзаконных актах, в инструкциях Банка России, правительства, с тем, чтобы, с одной стороны, дать рынку активно развиваться, но при этом в свое время отсекать тех, кто хочет воспользоваться лазейкой для того, чтобы, например, уйти от налога на добавленную стоимость", - процитировало Аксакова агентство.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" финансисты отметили, что реализация проекта исламского банкинга требует изменений в федеральном законодательстве. Услуги исламского финансирования в России дороже обычных услуг банков, эти условия на фоне санкций непривлекательны для бизнеса, пояснили они.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года участники исламского экономического форума "Россия – гарант партнерства" заявили, что планы по созданию исламских финансовых структур в России столкнулись с жесткими законодательными ограничениями. Они предложили создать в Чечне особую зону для отработки механизмов исламского банкинга.

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