Дмитрий Новиков пожаловался на пыточные условия этапа в Пятигорск

12 мая 2023, 04:06

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Бывший сочинский судья Дмитрий Новиков назвал пыточными условия его перевозки из СИЗО Новороссийска в Ставропольский край, длившейся восемь дней. Новиков страдает от болей в почках и не получает медпомощи, заявила его защитник.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского райсуда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве в июне 2021 года по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки. Позже на допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. Дело адвоката рассматривает Ессентукский горсуд. Защита заявляла о грубых нарушениях в деле Новикова и ухудшении его состояния здоровья. В конце апреля адвокаты выступили против этапирования Новикова из СИЗО Новороссийска в Ставропольский край.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

Адвокат Анна Половинская 11 мая посетила своего подзащитного Дмитрия Новикова в СИЗО Пятигорска, где он находится с 6 мая. После этапирования Новиков находится «в очень плохом физическом состоянии», он испытывает сильные боли из-за хронического заболевания почек, но медпомощь ему не оказывается, сообщила адвокат «Кавказскому узлу».

В письме от 9 мая, которое адвокат передала корреспонденту «Кавказского узла», Новиков пишет, что из Новороссийска в Пятигорск его везли «восемь дней с остановками во всех СИЗО» по пути следования.

«Зачем-то заехали из Краснодара в Армавир через Адлер. Это были машины, вагоны, опять машины, СИЗО, вагоны, опять машины, и все в клетке. (...) Самое ужасное было, когда нас вели колонной, одной рукой пристёгнутыми к тросу, по перрону армавирского вокзала. Мы были похожи на каторжников, окружены охранниками и собаками. Люди смотрели на нас с презрением и еще фотографировали», - говорится в письме (копия есть в распоряжении редакции).

Новиков описывает, как по приезде в СИЗО Пятигорска столкнулся с унизительным обращением и оскорблениями со стороны одного из конвоиров. Он отметил, что все остальные встреченные на этапе люди - сотрудники ФСИН, СИЗО, конвоиры и заключенные - относились к нему с пониманием и сочувствием.

"Все отягощалось при поездке и сейчас сильными болями почек и спины. За 3 месяца сильных болей (...) начальник медчасти СИЗО в Новороссийске никакой помощи мне не оказала», - написал Новиков. Он настаивает на своей невиновности, уголовное преследование считает заказным, а мотивом заказа - месть со стороны бывших коллег из судейского сообщества за разоблачения.

Новикова доставили в Пятигорск к заседанию суда, назначенного на 5 мая, однако слушание вновь перенесли. «Суды неоднократно переносились. Сегодня выбрана дата 15 мая», - сообщила представитель суда 11 мая корреспонденту «Кавказского узла».

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