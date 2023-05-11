Обвиняемый по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии заявил об отказе от первоначальных показаний

11 мая 2023, 22:21

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Роман Кусакин, которого следствие считает организатором финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии, заявил, что взял на себя вину в ее организации под психологическим давлением. По его словам, он неоднократно подавал ходатайства, пытаясь дать дополнительные показания по делу, но так и не был допрошен.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Подмосковья Романа Кусакина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Smart Buyers в Кабардино-Балкарии. Жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers, их дела будут рассматриваться без судебного следствия. Защита сообщила, что под стражей остаются Роман Кусакин, Руслан Точилин и Анастасия Семерова. Остальным фигурантам уголовного дела ранее была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и домашний арест. Точилин пытался оспорить продление ареста в суде, однако суд отказался смягчить меру пресечения.

Финансовая пирамида действовала в республике около одного года, с апреля по ноябрь 2020 года. Ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Были задержаны, в том числе блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Подробности о деле собраны в справке "Кавказского узла" "Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии".

Обвиняемый по делу о финансовой пирамиде Роман Кусакин, которого следствие считает организатором, заявил, что признательные показания давал под давлением. Кусакин сообщил, что был задержан в Москве вместе с другой обвиняемой по делу, Марией Атцаевой и в наручниках доставлен в Нальчик. При этом основания задержания ему никто не объяснил, также не дали возможность связаться с адвокатом. В Нальчике его допрашивали, как он утверждает, на протяжении суток. "Ближе к трем часам ночи я готов был дать любые показания, лишь бы все это закончилось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одновременно с ним допрашивали Атцаеву, которая плакала и просила отпустить ее к детям. Не выдержав все это, Кусакин, по его словам, дал показания по делу о пирамиде Smart Buyers. "Данные мной показания я полностью отрицаю. Давал я их под воздействием этой ситуации", - говорит Кусакин.

Он отметил, что пытался помочь Атцаевой, чтобы она смогла избежать большого тюремного срока и взял на себя роль организатора финансовой пирамиды, "чтобы она не разлучалась с детьми, кроме того я думал, что я ей не безразличен". Он утверждает, что именно Атцаева является организатором проекта.

Организатором финансовой пирамиды следствие назвало жителя Подмосковья Романа Кусакина. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Кусакин ранее судим, имел криминальный опыт. Он привлек к организации пирамиды Марию Атцаеву и Руслана Точилина, а Атцаева - Анастасию Семерову и Анну Федонюк. Точилин же привлек свою двоюродную сестру Эльвиру Булатову, более известную под ником "Элина", которая подключила к рекламе финансовой пирамиды блогеров из Кабардино-Балкарии с наибольшим количеством подписчиков. При этом многие из них сами также являлись вкладчиками пирамиды. Организаторы пирамиды предлагали инвестировать деньги в деятельность компании, которая якобы занимается закупкой и перепродажей ювелирных изделий, а также медицинского оборудования, обещая выплату высоких дивидендов вкладчикам. Дивиденды выплачивались одним гражданам за счет вкладов других. Организаторы в качестве вознаграждения получали от 10 до 30 процентов от суммы вложенных средств, указано в постановлении.

Кусакин сообщает, что перед началом ознакомления с материалами дела, он хотел дать дополнительные показания, о чем неоднократно заявлял ходатайства, но так и не был допрошен. По его мнению, следствию неинтересно допрашивать его повторно, так как их устраивает имеющийся расклад о ролях фигурантов дела. Если бы он дал дополнительные показания, пришлось бы менять фабулу обвинения, а на это потребуется время. "Сейчас, знакомясь с материалами уголовного дела, я отчетливо понимаю, что следствие знает о действительной роли Атцаевой, но предпочитает закрывать на это глаза", - сказал он.

По его мнению, сумма ущерба сильно завышена. "Финансово-бухгалтерская экспертиза была проведена некорректно. Она не установила реального ущерба, посчитала лишь суммы, по которым выплаты не были произведены. При этом эксперты основывались лишь на предоставленных заявителями данных, не считая, сколько люди получили от финансовой пирамиды. Среди потерпевших есть люди, которые заявляют, что они заработали на пирамиде около восьми миллионов рублей. Затем вложили пять млн и потеряли их. Теперь они просят вернуть им пять миллионов хотя они не только ничего не потеряли, но и в плюсе. И таких фактов множество. Эксперты же посчитали ущерб, которого не было", - подчеркнул Кусакин. По его словам, он ходатайствовал о проведении повторной экспертизы, но ему было отказано.

Кусакин также сообщил, что следствие ограничивает его в ознакомлении с материалами уголовного дела, требуя, чтобы он течение двух недель прочитал 400 томов в условиях СИЗО. "По моему делу проходит 19 человек. Двое из них в розыске, трое в СИЗО, остальные 14 обвиняемых находятся на свободе, хотя нам всем предъявлено одинаковое обвинение, по одним и тем же статьям", - сказал он. Так, по его словам, Анастасия Семерова уже 1,5 года содержится под стражей, в связи с тем что скрывалась от следствия, хотя ее задержали по месту жительства. "Мы содержимся как животные в клетке. За что? За какие грехи? На меня не написано ни одного заявления. А по версии следствия, я – главарь организованной преступной группы", - сказал он.

Далее Кусакин поведал, что у него давно умерли родители, нет влиятельных родственников и друзей, нет денег. "Но я категорически отказываюсь признавать то, чего я не делал, заключать досудебное соглашение, чтобы мне изменили меру пресечения на более мягкую", - заявил он.

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, по фактам незаконной деятельности финансовой пирамиды только в республике возбуждено 40 уголовных дел. Еще 54 уголовных дела были возбуждены в 15 регионах России. Общий ущерб от деятельности Smart buyer" составил 911,7 миллиона рублей.

Количество граждан, признанных потерпевшими в рамках уголовного дела составляет 2,9 тысячи человек. Наложен арест на имущество организаторов пирамиды на сумму около 100 млн рублей, однако, как отметил прокурор, этого очень мало, и гражданам, скорее всего, вернуть деньги не удастся.

Адвокат Анас Эльмурзаев ранее сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него есть в Нальчике доверитель, который вложил в пирамиду 10 миллионов рублей и потерял их. "Это были деньги его самого, его родственников и знакомых, которых он вовлек в пирамиду. Сейчас там ужасающее положение, люди не знают, что делать. Они мне звонят каждый день и консультируются, что им делать. Им нужна не столько юридическая помощь, сколько психологическая", - отметил адвокат.

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