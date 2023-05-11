Президент Грузии и оппозиция выступили против поправок в Избирательный кодекс*

11 мая 2023, 09:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении поправок в Избирательный кодекс, согласно которым спецкомиссию по рассмотрению кандидатов в члены Центризбиркома будет созывать не президент, а спикер парламента. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на поправки, если они будут одобрены. В оппозиции считают, что правящая партия "Грузинская мечта" пытается заполучить рычаги для назначения своего человека главой Центризбиркома, чтобы обеспечить себе победу на выборах 2024 года.

8 мая парламент Грузии зарегистрировал законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. Одно из этих изменений гласит, что кандидатов в председатели Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ее члены будет отбирать специальная конкурсная комиссия, которую созовет спикер парламента. После отбора кандидатов спикер парламента представит их парламенту. Избрание будет происходить посредством голосования депутатов парламента.

При этом, согласно действующему законодательству, комиссию по отбору кандидатов созывает президент Грузии, сказано в заявлении президента Грузии, направленном его пресс-службой 10 мая корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если парламент одобрит поправки, то она наложит на них вето. Зурабишвили при этом отметила, что правящая партия "Грузинская мечта" неоднократно меняла законодательство, так как, по ее мнению, президент предлагает парламенту кандидата, который не устраивает "Грузинскую мечту".

"Президент считает, что однопартийное назначение на такие должности противоречит государственности и европейскому будущему. Поэтому президент наложит вето на этот закон", – сказано в заявлении президента Грузии.

Законопроект о поправках на Избирательный кодекс направлен на ограничение полномочий президента Грузии. При этом в пояснительной записке к нему сказано, что поправки в кодекс нужны для исполнения 12-ти пунктов, которые власти Грузии должны выполнить для получения статуса страны-кандидата для вступления в Евросоюз, сказал 10 мая в эфире телеканала "Имеди" парламентский секретарь президента Грузии Георгий Мсхиладзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

17 июня 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Грузия пока не соответствует требованиям к кандидатам в члены Евросоюза, обозначив 12 шагов, которые должны предпринять власти страны. Среди них фон дел Ляйен назвала деолигархизацию, свободу СМИ, соблюдение прав журналистов, преодоление политической поляризации, проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и организованной преступностью.

Грузинская оппозиция считает, что поправки в Избирательный кодекс нужны для того, чтобы было легче фальсифицировать предстоящие выборы. "Если кандидатов будет отбирать и назначать парламент, то они пройдут фильтр "Грузинской мечты" и нет шансов, что ЦИК возглавит независимый человек. Сотрудниками ЦИК назначат людей зависящих от "Грузинской мечты", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе.

Действия правящей партии направлены на сохранение власти после выборов. В частности, партии проводят социологические исследования для внутреннего пользования и у "Грузинской мечты" самый низкий рейтинг за весь период ее существования. Победить на выборах, не прибегая к фальсификации, партия не сможет, считает он.

"Грузинская мечта" начала заранее подготовку к выборам, чтобы у общества возникло чувство того, что ничего не изменится, потому что ЦИК контролирует. Однако если оппозиция сможет выиграть парламентские выборы в 2024 году, то ЦИК напишет другие цифры, обеспечивающие победу "Грузинской мечте", – сказал Киркитадзе.

Законопроект о поправках в Избирательный кодекс противоречит заключенному соглашению между властями страны и оппозицией, так как важно, чтобы председатель ЦИК избирался бы на основании консенсуса – 90 голосами депутатов из 150, отметила депутат парламента от "Движения Агмашенебели" Теона Акубардиа.

"Это еще один показатель, что "Грузинская мечта" планирует единолично избрать желаемого председателя ЦИК. То, что право представлять кандидата в председатели передается от президента спикеру парламента – еще один показатель, как "Грузинская мечта" планирует проводить выборы в 2024 году – единолично и для сохранения своей власти", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

31 октября 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Европейского совета Шарль Мишель. Договор в частности предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

Теона Акубардиа считает, что инициатива о назначении парламентом глава ЦИК указывает, что "Грузинская мечта" не доверят президенту страны. "Комплектация ЦИК – одно из важных условий для победы на выборах "Грузинской мечты" при председателе, который сможет обеспечить партии сохранение власти. Однако поправки в Избирательный кодекс, которые предлагаются за год до выборов, указывают на то, что "Грузинская мечта" будет бороться до конца, невзирая на все соглашения, чтобы в результате выборов остаться у власти", – полагает она.

Оппозиция намеренно дискредитирует Центральную избирательную комиссию, считает пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. "Звучат обвинения, что будто бы в стране происходит фальсификация выборов и избирательная администрация продвигает интересы властей. Однако ни разу не были представлены факты и доказательства. Своими заявлениями оппозиция дискредитируют не только конкретные лиц, но и в целом ЦИК", – заявила 9 мая в эфире телеканала "Имеди" Натия Иоселиани, перевод слов которой выполнил корреспондент "Кавказского узла".

"Грузинская мечта" пытается удержаться во власти и потому ей нужно поставить в ЦИК своих людей, считает руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. "Цель "Грузинской мечты" иметь возможность назначить в ЦИК своих людей, чтобы председатель и члены комиссии действовали в интересах партии. В конкурсную комиссию партия также может ввести своих людей – есть представители неправительственных организаций и гражданского общества, поддерживающие власти Грузии. Они получают определенные гранты, гонорары от властей и можно говорить, что "Грузинская мечта" будет стараться их ввести в конкурсную комиссию", – сказал Читадзе корреспонденту "Кавказского узла".

В соглашении властей и оппозиции один из пунктов оговаривает избрание председателя ЦИК, обратил внимание координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

"Прошедшие месяцы показали, что практика, предложенная европейскими партнерами, избирать председателя и членов ЦИК на основе широкого консенсуса у нас не работает, так как не могут избрать и происходит временное назначение на должность. Причина в глубокой политической поляризации политических сил. Несколько раз не удалось достичь консенсуса, председатель ЦИК избирался на ограниченный срок, а потом его переизбирали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Грузии представляла парламенту кандидатуры, но парламент их отвергал. Однако в текущей ситуации – за год до парламентских выборов решили, что так продолжаться больше не может и решили отказаться от этой практики и избрать председателя ЦИК на полный, пятилетний срок полномочий, пояснил аналитик.

"За этим решением "Грузинской мечты" кроется желание обеспечить себе тыл перед тяжелыми парламентскими выборами. Выборы будут проводиться по электронной системе, что значительно ограничит рычаги влияния и человеческий фактор", – отметил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Примечание "Кавказского узла" от 09:40 мск 11.05.23: В заголовок и текст внесены изменения.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.