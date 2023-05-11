11 мая 2023, 08:21

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Азербайджанские военные обстреляли сегодня на границе скорую помощь. Число раненных армянских военных возросло до трех, сообщило Минобороны Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило о тяжелом ранении азербайджанского военного в результате интенсивного обстрела со стороны Армении. Военное ведомство в Ереване заявило о ранении двух военных.

На армяно-азербайджанской границе продолжаются обстрелы, сообщило Минобороны Армении.

"По состоянию на 08.45 [07.45 мск] азербайджанские подразделения продолжают обстрел армянских позиций, расположенных в Сотке [Гегаркуникская область], из артиллерии и минометов, ситуация на остальных участках линии соприкосновения относительно стабильная", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы министерства.

В результате обстрела ранения получили трое армянских военнослужащих, отметил он. "Азербайджанские подразделения обстреляли машину скорой помощи, перевозившую раненого военнослужащего. Армянские подразделения предпринимают соответствующие оборонно-превентивные меры", – пояснил сотрудник пресс-службы.

Сведения, распространяемые азербайджанской прессой о применении армянскими военными иранских беспилотников не соответствует действительности, добавил он.

На 08.15 мск на сайте азербайджанского оборонного ведомства нет комментариев относительно информации о ранении трех армянских военнослужащих.

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