Карабахские переселенцы заявили о неэффективности правительства Армении

10 мая 2023, 14:49

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Правительству Армении следует не возлагать на российских миротворцев ответственность за ситуацию в регионе, а активно защищать права этнических армян либо уйти в отставку, заявили переселенцы из Нагорного Карабаха на акции протеста в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", переселенцы из Нагорного Карабаха неоднократно проводили акции протеста в Ереване, требуя от властей Армении предоставить им официальный статус беженцев, а также признать независимость Нагорного Карабаха. 28 июля 2022 года более 50 переселенцев из Нагорного Карабаха дополнили озвученные ранее требования призывом построить для беженцев отдельный поселок. Чиновники в Армении игнорируют проблемы переселенцев, заявила "Ассоциация армянских беженцев".

Также переселенцы требовали обеспечить их жильем или адекватными денежными выплатами. 11 июля 2022 года они заявили на акции протеста в Ереване, что часть денег, выделенных правительством Армении на жилищные сертификаты переселенцам, достается банкам за подбор жилья. На оставшиеся суммы купить жилье проблематично, заявили протестующие и призвали власти Армении выдавать деньги им на руки или компенсировать расходы.

Переселенцы из Нагорного Карабаха сегодня провели акцию протеста у здания правительства Армении, сообщает "Новости-Армения".

Эта акция отличается от предыдущих, заявил руководитель общественной организации «Во имя Гадрута» Левон Айрян. "Если раньше мы, наряду с политическими вопросами, озвучивали и наши социально-экономические проблемы, то сегодня выходим с четким требованием обеспечения защиты прав нашего народа", - привело его слова издание.

Переселенцы требуют от правительства Армении защитить их интересы или подать в отставку, подчеркнул Айрян. "Наше требование к властям Армении короткое и конкретное – либо они должны встать на защиту интересов армянского народа и решить проблемы, либо уйти в отставку. Нельзя держать людей в таком состоянии из-за собственного комфорта или политических соображений", - процитировало активиста News.am.

Власти Армении стараются избежать решения национальных вопросов, заявил Левон Айрян. "Говорят, что границу должны защищать россияне, россияне ответственны за Карабах, россияне ответственны за Бердзорский коридор (азербайджанское название Бердзора – Лачин. – Прим. "Кавказского узла"). Мы не понимаем, для чего тогда существует власть Армении? На мой взгляд, власти Армении несут четкую ответственность за любого армянина, проживающего от Аляски до Австралии", - привело слова Айряна издание.

Власти Армении критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора азербайджанскими активистами. 22 декабря 2022 года на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, из-за которого стала возможной длительная блокада Лачинского коридора. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, был заблокирован азербайджанскими пикетчиками с 12 декабря 2022 года по 28 апреля 2023 года. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 23 апреля азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор. После того, как азербайджанские активисты приостановили пикет, дорогу взяли под контроль сотрудники полиции и внутренних войск Азербайджана.

Власти Нагорного Карабаха заявили, что несмотря на заверения азербайджанской стороны о возможности беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, он все еще остается небезопасным. Карабахские активисты потребовали убрать пропускной пункт из Лачинского коридора и обеспечить контроль миротворцев на дороге.

Лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, по итогам войны 2020 года контролируется российскими миротворцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

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