Дело начальника угрозыска Анапы дошло до суда

10 мая 2023, 13:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В суд поступило дело бывшего начальника отдела угрозыска Анапы Игоря Нехаенко, обвиняемого в бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. В материалах дела нет доказательств связи Нехаенко с группировкой Сергея Зиринова, заявила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, было выделено в отдельное производство. Нехаенко находился в розыске с 2013 года и был задержан в апреле 2022 года. В ноябре 2022 года суд оставил Нехаенко под стражей.

Нехаенко обвиняется по статьям УК РФ о бандитизме, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений".

В Краснодарский краевой суд поступило уголовное дело бывшего начальника отдела уголовного розыска Игоря Нехаенко, сообщило сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, предварительное слушание назначено на 11 мск 15 мая. Интересы обвиняемого представляют адвокаты Александр Редькин и Анастасия Саморукова.

Адвокат Анастасия Саморукова заявила о невиновности Игоря Нехаенко, сообщил 22 марта 2023 года "Коммерсант". "Изучив большинство материалов дела, я не обнаружила ни одного доказательства вины моего подзащитного. По версии следствия, он якобы осуществлял слежку за Николаем Нестеренко, прослушивая его телефонные переговоры, а затем якобы передавал данные членам банды. Но из документов в деле совершенно ясно следует, что прослушивание телефонных переговоров Николая Нестеренко проводилось на законных основаниях, в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Николай Нестеренко впоследствии был осужден за мошенничество", - рассказала адвокат.

По ее словам, в начальный период расследования дела о покушении на Николая Нестеренко Игорь Нехаенко находился в госпитале МВД, при этом его ни разу не приглашали для дачи объяснений. "Когда мой подзащитный узнал, что в его доме во время его отсутствия прошли обыски, он понял, что следствие ведется предвзято, поэтому он не вернулся к своему месту жительства", - привело ее слова издание.

Напомним, что Зиринову и другим подсудимым по его делу инкриминировались убийства, в том числе директора анапского санатория "Малая бухта" Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной, бизнесмена из Новороссийска Салмана Набиева, а также покушение на заместителя атамана Анапского казачьего войска Николая Нестеренко, в ходе которого был убит его водитель Виктор Жук. В 2014 году по этому делу к длительным срокам были приговорены спецназовец Дмитрий Сапожников (Шолохов) и начальник охраны анапского ЧОП Андрей Мирошников.

11 октября 2016 года суд приговорил Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, другие обвиняемые по делу получили по 15 и 16 лет тюрьмы. Сами подсудимые заявили о невиновности и просили суд их оправдать. 5 октября 2017 года Верховный суд России сократил срок заключения Зиринова на два месяца.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.