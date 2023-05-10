Мелконян арестован в Волгограде после возвращения из зоны военной операции

10 мая 2023, 12:12

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Арсен Мелконян, осужденный по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, задержан в Волгограде после возвращения из зоны военной операции на Украине, сообщили источники. Задержанный арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье, заявил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 22 марта 2022 года суд приговорил трех обвиняемых в причастности к смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка. Арсен Мелконян был приговорен к 11 годам колонии строгого режима, Анна Мелконян - к 5,5 года колонии общего режима, Арман Смбатян - к 7 годам колонии строгого режима. 8 сентября Волгоградский областной суд оставил в силе приговор.

Арсен Мелконян – брат Анны Мелконян, а Арман Смбатян – ее муж. В суде Арсен Мелконян признал, что бил Романа Гребенюка, но не согласился с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Анна Мелконян и Арман Смбатян, обвиняемые в причастности к смерти риелтора, вину не признали. После оглашения приговора один из осужденных выкрикнул угрозы свидетелю обвинения - сестре убитого риелтора, сообщил источник в силовых структурах.

Силовики задержали Арсена Мелконяна, ранее вернувшегося в Волгоград из зоны военной операции на Украине, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, Мелконяна задержали в его доме еще 4 мая, но официально об этом не сообщалось. Сегодня областное управление СКР заявило о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Волгограда. Этим человеком является Арсен Мелконян, сообщает ИА "Высота 102".

В публикации на сайте управления СКР имя подозреваемого не указано. "Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (дезорганизация учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), ч.1 ст.296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, находясь в одном из СИЗО Волгограда, высказал угрозы убийством в адрес сотрудника изолятора, "сопровождая их попыткой применения насилия, которая была оперативно пресечена".

"Кроме того, фигурант с июля 2022 года по февраль 2023 года, используя мобильный телефон, направлял своей бывшей супруге и несовершеннолетней дочери смс-сообщения с угрозами убийством. Указанные сообщения восприняты потерпевшими реально. А в апреле текущего года злоумышленник, также используя мобильный телефон, направлял судье федерального суда смс-сообщения, содержащие угрозы совершения в отношении неё противоправных насильственных действий", - говорится в публикации.

Подозреваемый задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило ведомство.

Информацию о задержании Арсена Мелконяна подтвердил сегодня источник в экстренных службах, пишет V1.ru. По словам источника, Мелконян был задержан в начале мая, но "информацию об этом тщательно скрывали". "Вроде как он где-то нашел телефон судьи, которая отправила его в колонию. В общем, он позвонил ей и начал угрожать. Вот за это его задержали и арестовали. Сейчас он находится в СИЗО № 1", - приводит его слова издание.

Ранее соседи осужденного утверждали, что Арсен Мелконян отправился в зону военной операции на Украине, а в начале апреля горожане сообщили, что он вернулся домой. Информацию об этом подтвердил в апреле и знакомый Мелконяна. "У него сейчас официальная бумажечка — помилование президента. Всё. Человек никому и ничего не должен. Человек отдыхает", - процитировало знакомого Мелконяна издание.

Напомним, риелтор Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга Армана Смбатяна "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

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