Почти тысяча человек запросили убежище в Армении в 2022 году

10 мая 2023, 05:53

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968 запросов на получение убежища получила Служба миграции и гражданства МВД Армении в 2022 году. Лидерами по числу запросов стали граждане Украине, в числе просителей - один гражданин Азербайджана и восемь граждан Турции.

Служба миграции и гражданства МВД Армении отчиталась о количестве просителей убежища в стране в 2022 году.

По данным ведомства, убежище в Армении за год запросили 968 человек, что стало самым высоким показателем с 2010 года. Больше всего обратилось граждан Украины - 484 человека. Статус беженца получили 289 граждан, прекращено рассмотрение ходатайств 76 граждан, прекращен статус беженца семи граждан Украины, пишут 8 мая "Новости-Армения".

На втором месте по числу запросов - граждане Ирака: 198 человек. Прекращено рассмотрение запросов 23 граждан этой страны, два человека получили отказы, 28 оформили статус беженца, прекращен статус двум гражданам.

На третьем месте - Иран. В 2022 году 106 граждан этой страны обратились к властям Армении за получением убежища. Прекращено рассмотрение 30 запросов, 17 заявлений были отклонены, 19 человек получили статус беженца, аналогичный статус трех гражданам был прекращен.

В числе просителей убежища в Армении - один гражданин Азербайджана и восемь граждан Турции. Один из последних получил отказ, один - статус беженца, пишет news.am.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября и в октябре 2022 года фиксировался высокий рост числа граждан России, желающих выехать из страны через границу с Грузией, часть из них направлялась транзитом в Армению. Это произошло после объявления в России мобилизации. По данным Комитета по туризму Армении, за первые 10 месяцев число туристов, приехавших в страну, составило 1 400 000 человек. Почти половина из них - россияне.

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