Памятник депортированным при Сталине открыт в Калмыкии

10 мая 2023, 02:56

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В поселке Шин-Мер открыт памятник представителям рода Бегшен-Шебенеры, которые были депортированы в сталинские времена в Сибирь и вернулись на родину лишь в 1957 году.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция под кодовым названием "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

9 мая в поселке Шин-мер Кетченерского района Калмыкии состоялось открытие памятника багшин-шебенеровцам, которые были депортированы в Сибирь в 1943 году и находились в ссылке до 1957 года. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале "Кетченеры - сердце Калмыкии".

В сообщении говорится, что памятный знак о депортации багшин-шебенеровцев был установлен по инициативе местного жителя Владимира Поваева, автором памятника стал почетный архитектор России Сергей Шалаев, художником - член союза художников России Александр Поваев.

"Несомненно, это место станет местом поклонения своим предкам для всех шин-мерцев", - говорится в сообщении.

Опубликовано несколько фотографий с церемонии открытия. Памятник представляет собой серый камень, установленный на черном постаменте с надписью "1943 - 1957". На камне прикреплена таблица с надписью "Багшин-шебенеровцам, прошедшим через ужас сталинских репрессий на Сибирской земле в 1943-1957 гг. И помнить страшно, и забыть нельзя..."

Рядом с памятников также установлена доска с фотографиями депортированных и надписью "Сибирь моя, боль моя..." На доске - не менее 65 фотографий как портретных, так и групповых.

Род Багшин-Шебенеры - один из девяти шебенеровских родов Малодербетовского улуса Букеевской Орды - полуавтономного государственного образования и ханства в составе Российской империи, которое существовало с 1801 по 1845 годы в междуречье Урала и Волги. Шебенеровские улусы и аймаки (роды) образовывались в результате принесения в дар хурулам (буддийским монастырям или храмам) своих подданных калмыцкими ханами и нойонами. Она ухаживали за скотом и прислуживали духовенству. Багшин-Шебенеры первоначально кочевали на севере Малодербетовского улуса, в районе современного села Плодовитое, информирует "Мангазея".

Последним настоятелем Багшин-Шебенерского хурула был Хара Балданов. В 1933 году хурул был закрыт, с Балданова был снят монашеский сан, а в 1943 году он вместе с родственниками, друзьями и соседями был депортирован в Алтайский край. Балданов добился того, чтобы их всех поселили в одном месте - в Славгородском районе края. В Шин-Мер Балданов с семьей вернулся в 1957 году.

По словам научного сотрудника Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автора биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олега Хлевнюка, "многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными". О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны - в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" на "Кавказском узле".

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