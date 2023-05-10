Тысячи сочинцев поучаствовали в мероприятиях по случаю Дня Победы

10 мая 2023, 01:57

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Шествие "Бессмертного полка" в Сочи отменили из соображений безопасности, но многие из горожан, посетивших 9 мая бесплатные показы фильмов и концерты, вышли на улицы с портретами участников Великой Отечественной войны.

9 мая порядка пяти тысяч человек приняли участие в городских мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник УВД Сочи.

Представитель мэрии города рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что традиционное шествие "Бессмертного полка" в городе отменили в целях безопасности. О прочих же праздничных мероприятиях, по его словам, население информировали "через социальные сети, всевозможные чаты и телеграм-каналы".

"Началось празднование в 9.00 мск в Завокзальном микрорайоне торжественным возложением цветов, на котором также был концерт с песнями и танцами военных лет. Все мероприятия закончились праздничным салютом в 22 часа вечера на Медальной площади», - рассказал он.

В течении дня сочинцы и гости города могли посетить бесплатно кинотеатр «Родина» на улице Гагарина. Там им показали художественный фильм "Лето 1941". С 11.00 до 17.00 бесплатно для желающих работал Художественный музей, где в это время проходят выставки художников. В парке Ривьера и других частях города желающим раздавали гречневую кашу с тушенкой. Ее приготовлением занимались сотрудники частных предприятий общепита. В кинотеатре «Сочи» также в течении для показывали бесплатно фильмы военной тематики. Были организованы концерты детского художественного творчества «Наследники Победы». В течении двух часов шла акция на входе в парк Ривьера «Георгиевская ленточка» - всем участникам массовых мероприятий в Сочи раздавали георгиевские ленточки. Гуляющие по Курортному проспекту могли увидеть автопробег с точными копиями Знамени Победы и портретами ветеранов. Колонна из нескольких автомобилей двигалась от Зимнего театра до парка Ривьера. В «Сириусе» чиновники организовали трансляцию парада Победы на Красной площади. Трансляция проходила на улице Триумфальная, 26. Участникам мероприятий показывали также стилизованные выступления артистов на площадь возле вокзала «Олимпийский парк». В Спортивном парке прошел бесплатный гала-концерт.

Из-за большого количества праздничных мероприятий в микрорайоне Завокзальном было невозможно проехать по улицам Севастопольской и Тоннельной. Кроме того, временно была изменена схема движения маршрута №24 и приостановлена перевозка пассажиров по маршруту №15. В Адлерском районе Сочи движение было перекрыто на участке улицы Интернациональной на пересечении с улицей Бестужева в районе кругового движения напротив ТЦ "Мандарин", а также на пересечении с улицей Демократической. Проезд на этом участке открылся только в 18.00.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники праздничных мероприятий рассказали, что значит для них День Победы. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает лишь частные мнения респондентов.

«Всегда выходила на акции бессмертного полка. У меня погибли два деда. Взяла их портреты и просто гуляли по городу с подругой. Так же с портретами родственников, погибших на войне, гуляли и другие сочинцы. Видели одну женщину с портретом сына, который погиб на Украине. <...> Реакция людей была очень положительной. Посетили мы почти все мероприятия. Поели солдатской каши. Посмотрели кино. Было здорово», - рассказала 52-х летняя Алла Голубева.

30-летняя Галина Малышенко надела на праздник гимнастерку, на рукаве которой была нашита буква Z. Она подчеркнула, что всегда выходит на акции "Бессмертный полк", но не была расстроена, что в этом году ее не проводили, потому что в «городе было много людей с портретами погибших». По ее оценкам «народа было меньше, чем в прошлые года», но это «не помешало ощущению праздника Победы».

20-летняя Марина Кузнецова сказала, что ее родители ходят на шествия с портретами ее прадедушек и она с ними. То, почему в этом году шествие отменили, она понимает - из соображений безопасности. "Металлоискателей в городе не видела, но много полиции дежурит и много казаков", - рассказала девушка.

60-летняя Анна Максимова вышла на улицу города в гимнастерки и пилотке, которая, по ее словам, досталась от деда. «Всей семьей выходили всегда на "Бессмертный полк". В этом году в связи с событиями на Украине мы воздерживаемся. Смотрели парад в Москве. Даже там он был не такой большой, как мы его привыкли видеть», - рассказала она.

34-летний Анатолий Моргунов сказал, что понимает, почему в этом году отменили шествие "Бессмертного полка". «По понятным причинам», - сказал он.

65-летняя Ирина Марченко считает, что День Победы следует праздновать менее помпезно. «Такие праздники должны быть тихими, добрыми, душевными», - заявила она.

45-летняя Татьяна М. считает, что при праздновании Дня Победы следует отказаться от салютов, от которых «в Сочи страдают не только пожилые люди, но и животные, которые очень боятся их». "На жалобы прекратить эти ежегодные салюты никакого отклика не находят ни в прокуратуре, ни в мэрии", - отметила она.

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