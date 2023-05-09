Участники акции "Бессмертный полк" в Ереване. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

09 мая 2023, 19:35

Участники "Бессмертного полка" в Ереване почтили память погибших в войнах

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Военнослужащие вооруженных сил Армении и российской военной базы по случаю Дня Победы прошли маршем перед монументом Мать-Армения. Участники акции "Бессмертный полк" держали в руках портреты участников Великой Отечественной войны и карабахских войн. 

Жители Еревана у монумента Мать-Армения. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".В Армении отдали почести победе во Второй мировой войне. Официальные мероприятия по случаю 9 мая прошли в ереванском парке Победы, у монумента Мать-Армения, у подножия которого расположен Вечный огонь, передает корреспондент "Кавказского узла".

Чиновники возложили венки и цветы к Вечному огню, расположенного у подножия монумента Мать-Армения. Здесь же состоялся марш с участием сводных подразделений Вооруженных сил Армении и 102-ой российской военной базы, дислоцированной в Гюмри.

Премьер-министр Никол Пашинян не принимал участие в торжествах - он находится с рабочим визитом в Москве, где принял участие в параде на Красной площади по случаю Победы во Второй Мировой войне.

Ветераны Великой Отечественной войны. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".В Ереване также прошла акция "Бессмертный полк". Участники шествием направились в парк Победы. В своих руках они держали фотографии маршалов, генералов, героев Второй мировой войны и Карабахских войн. Они также растянули баннер с надписью "Бессмертный полк", флаги Армении, России, а также большую георгиевскую ленту.

"Кавказский узел" также писал, что в России в этом году не проводилось шествие "Бессмертный полк". 

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Примечание:

"Российские ветераны выступили против нового памятника Нжде в Карабахе", "Армянские ветераны ВОВ пожаловались на низкие пенсии", "Более 500 человек стали участниками шествия "Бессмертного полка" в Ереване".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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09 мая 2023, 18:39

  • В городах юга России прошли военные парады

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09 мая 2023, 17:39

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