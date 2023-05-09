Парад Победы в Волгограде прошел при строгих мерах безопасности

09 мая 2023, 15:08

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Зрители могли пройти на площадь посмотреть парад только по пропускам, всех посетителей проверяли через металлоискатели. Волгоградцы с пониманием отнеслись к необходимости проверок. Многие зрители из-за отмены "Бессмертного полка" принесли на парад портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

Как писал "Кавказский узел", власти регионов СКФО и ЮФО ранее анонсировали военные парады на 9 Мая во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет, в Волгограде принято решение разместить портреты участников войны на машинах и в окнах домов.

Парад Победы в Волгограде традиционно проходил в центре города на площади Павших борцов. Перед началом парада корреспондент "Кавказского узла" стал свидетелем того, как с прилегающих к площади территорий удаляли бездомных. Так у вокзала на входе в подземный переход бригада скорой помощи в присутствии женщины-полицейского уговаривала бездомного мужчину пройти с ними в машину скорой помощи. Мужчина без определенного места жительства вяло сопротивлялся, утверждая, что у него перелом шейки бедра и ранее медики уже пытались ему помочь, но тщетно. После двух недель лечения в больнице его вернули на улицу – перелом же так и не сросся. За улицей Коммунистической все подходы к площади Павших борцов были огорожены. Работали несколько проходов с рамками металлоискателей. Полицейские впускали на площадь только по пропускам.

Начальник научно-методического отдела медицинского колледжа Марина Черненко пришла на площадь с сыном и подругой. По ее словам, она получила пропуск в региональной Общественной палате, где работает помощником председателя комиссии по охране здоровья. В руках Марина держала портрет своего деда Василия Соловьева – участника войны.

"Служил дед с 1939 года. Остались его письма. На сайте "Подвиг народа" нашли информацию, что он пропал без вести в 1943 году. Информация оказалась очень скудной. В этом году шествие "Бессмертного полка" по понятным причинам отменили. Но разрешили приходить на мероприятия с портретами дедов", - рассказала Марина.

Марина Черненко добавила, что в этом году день Победы празднуется "по-особенному". Застолья домашнего не будет. Семья проведет этот день, посещая праздничные мероприятия. "Сходим на Мамаев курган, погуляем по городу", - сказала она.

К месту проведения парада на коляске двигался раненый в обе ноги боец-разведчик, участник военной операции на Украине Александр Левченков. Его сопровождали девушка и тетя. Александр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что заключил контракт в Волгограде. В боях на Донбассе участвовал с самого начала спецоперации. 9 марта был ранен. Проходил лечение в Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге. Готовится к реабилитации. "Ходить буду. Ноги целы. Задет нерв, поэтому лечение идет пока сложно. Инвалидность не дали. Все положенные выплаты я получил сполна. Отношение медиков и их работа отличные", - рассказал Александр.

Тетя Александра Елена рассказала, что пока племянник был на овенной операции, переживали за него всей семьей. "Жили на успокоительных. Бессонные ночи. Узнали о ранении. Шоковое было состояние", - сказала женщина.

Елена заметила, что День Победы будут праздновать в "тесном семейном кругу". "Этот праздник всегда был важен для нашей семьи. А сейчас особенно", - сказала Елена.

Александр Левченков держал в руках портрет прадеда. Тот погиб на подступах к Берлину. Прабабушка же во время Сталинградской битвы находилась в городе. "По-другому начинаешь ощущать этот праздник. Когда сам через это прошел, понимаешь, что люди переживают во время войны. Сложно объяснить. Я был девять месяцев (в зоне СВО). А предки наши там годами были – через войну прошли", - сказал раненый участник спецоперации.

В первых рядах зрителей стояли волонтеры, курсанты полицейской академии, студенты. Студент второго курса Аграрного университета Илья Парамонов был одет в военную форму. В руках держал портреты прадеда Александра Барыкина и неизвестного ему участника войны. По словам Ильи, на парад он пришел с однокурсниками. Все они учатся на военной кафедре по специальности артиллериста. Студенты весь день планируют провести в центре города. После парада они примут участие в мероприятии "Река Бессмертного полка". На Центральной набережной они зайдут с портретами прадедов на борт корабля и проплывут вверх по реке до Мамаева кургана. Илья отметил, что отношение к празднику после начала военной операции на Украине не изменилось. Он добавил, что сам намеревался пойти на службу. "Служить по военной специальности у меня не получится, так как девушка беременна. А вообще планировал. Есть студенты, которые собираются продолжать военную службу", - сказал Илья.

По периметру площади Павших борцов за парадом наблюдали горожане и гости города, которым не удалось получить пропуска. Люди стояли за ограждениями, вдоль которых стоял цепь полицейских. Мастер строительной фирмы Дмитрий Рачков пришел сюда с дочерью. "В связи с военной операцией на Украине празднуем День Победы по-особому. Высокий уровень мер безопасности. Люди все понимают. Для всех важен этот праздник. Дед мой воевал. Был старшим сержантом. Награжден медалями. Закончил войну в Польше. Прошел всю войну – от начала до победы. В этом году я не стал участвовать в "Бессмертном полку". Не страшно. Главное память", - заявил Дмитрий Рачков.

В 10.00 мск начался парад Победы. Прошли колонны курсантов, волонтеров, реконструкторов, военнослужащих, сотрудников полиции и спецслужб. Затем по улице Мира проехала военная техника. На низкой высоте пролетели "кукурузники", сбросившие листовки с изречением И.В. Сталина. Со стороны Комсомольского сада прозвучали мощные артиллерийские выстрелы. Огонь холостыми вели четыре пушки. По словам обслуживавших их бойцов, вечером эти пушки будут салютовать на Центральной набережной. После окончания парада зрители отправились на Верхнюю террасу Центральной набережной. Там начался праздничный концерт и автопробег. Во всех местах празднования территории были огорожены, проход осуществлялся через рамки металлоискателей под строгим контролем полицейских.

"Кавказский узел" писал, что за 2022 год в Волгограде появились плакаты и барельефы со словами из приказа Сталина, власти объясняют их установку годовщиной со дня окончания Сталинградской битвы и просьбами ветеранов. Так, в июле 2022 года в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов Александр Струков пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

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