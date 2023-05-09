Жители Азербайджана поспорили о значимости празднования 9 Мая

09 мая 2023, 14:23

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В Азербайджане не проводятся праздничные мероприятия в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Часть местных жителей рассказала в соцсетях о подвигах своих предков, а другая часть напомнила о тысячах жертв сталинских репрессий. Азербайджанские аналитики высказали мнение, что для жителей республики тема победы СССР в войне против нацистской Германии с каждым годом теряет актуальность.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно, что размер ежегодных выплат ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла к 9 мая в Азербайджане в текущем году остался на прежнем уровне. Он не меняется с 2020 года, при этом количество участников этой войны за последний год сократилось с 96 до 57 человек.

Аналитики указали на снижение актуальности празднования 9 Мая в Азербайджане

Жители Азербайджана публикуют в соцсетях посты о предках, которые принимали участие во Второй мировой войне. Так пользователь Facebook* с ником Сальман рассказал, что отец его супруга 18-летним юношей был мобилизован в Баку, передал корреспондент "Кавказского узла".

" В жестоких боях под Батайском был тяжело ранен, получил девятнадцать ранений, но остался жив… один из всей батареи. Затем был госпиталь в Левадии, где он пролежал полгода. Офицер Сальман почти не имел шансы на жизнь, однако его величество случай сыграл свою, в буквальном смысле, спасительную роль. Врач, в чьи руки попал раненый, учился в мединституте и дружил с дядей Исая Сальмана. Молодой организм и самоотверженная работа врача сумели сделать невозможное, и после нескольких месяцев лечения Исай Сальман смог встать на ноги", – рассказал житель Азербайджана.

Он отметил, что после победы Исай Сальман вернулся в Баку.

Пользователь Орхан Абдуллаев напомнил о том, что тысячи жителей Азербайджанской ССР погибли в результате репрессий 1930-х годов. "Азербайджанцы умирали сотнями тысяч в репрессиях 1930-х годах от рук властей своей же страны. Но сегодня, в 2023 году, пора бы признать: СССР больше не наша страна. Было много хорошего в те времена, не спорю. Но это хорошее пришлось на времена Брежнева, никак не Сталина", – считает он.

Среди жителей Азербайджана снижается интерес к теме победы над фашизмом в 1945 году, отметил глава Центра социальных исследований Захид Орудж. "Если разбить по возрастным группам, то старшее, советское поколение азербайджанцев сохранило прежнее отношение к 9 Мая, хотя и не так, как во времена СССР. Следующее поколение относится к 9 Мая как к историческому событию из прошлого", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Память о войне 1941-1945 годов у жителей Азербайджана перекрыла война за Карабах, считает он. "В Азербайджане приходят к западному восприятию войны против [нацистской] Германии, но у нас нет негативного отношения к символам победы в той войне, как на Западе. В Азербайджане отмечают 9 Мая, но нет единства народа вокруг этого праздника", – пояснил Орудж.

Жители Азербайджана стали относиться по другому к празднованию 9 Мая из-за изменения политики властей, считает политолог Зардушт Ализаде. "Когда советский Азербайджан возглавлял Гейдар Алиев, мы радостно выходили 9 мая с флагами победы. А при Ильхаме Алиеве этот день считается "не нашим праздником", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Азербайджана почтили годовщину победы возложением цветом к могиле солдата

День победы над фашизмом - государственный праздник в стране. Парады 9 мая в республике после развала Советского Союза не проводятся.

Сегодня по сложившейся традиции офицеры Минобороны Азербайджана посетили могилу дважды героя СССР танкиста Ази Асланова в Нагорном парке, в Баку. Они возложили цветы к памятнику, сообщило министерство в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Возложение цветов к могиле танкиста стало традиционным, так как в Баку нет монументов, посвященных победе над фашизмом. Однако в Баку есть обелиск разведчику, герою СССР Рихарду Зорге.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил сегодня в своем Твиттере жителей республики с 78-й годовщиной с победы над фашисткой Германией. Заявление с поздравлением также опубликовало министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана. В нем ведомство, в частности, отметило вклад Азербайджана в победу над фашизмом.

В Азербайджане 57 ветеранов Второй мировой войны, по указу президента в текущем году им выплачена единовременная помощь в размере 1500 манатов (около 882 долларов). Самому младшему ветерану Второй мировой войны, из числа проживающих в Азербайджане, сейчас 96 лет. Самому старшему – 107 лет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель организации ветеранов Великой Отечественной войны Джалил Халилов.

Ветераны войны имеют право на бесплатное лечение в санаториях Азербайджана. Однако в 2022 году, а также с начала текущего года они за путевками не обращались, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Агентства социальных услуг Мурад Гашимов.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" представлен материал "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о 10 наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

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