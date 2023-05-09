Проблемы водоснабжения Нальчика обеспокоили прокуратуру

09 мая 2023, 10:54

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В Нальчике изношены водопроводные и канализационные сети, а жители ненадлежаще обеспечиваются водоснабжением, отчиталась прокуратура о результатах проверки. Ведомство потребовало от властей устранить нарушения, а местные жители указали в соцсети, что проблема с подачей воды в городе остается актуальной, несмотря на высокие тарифы.

По данным прокуратуры Кабардино-Балкарии, прокурор Нальчика Аслан Каншаов посетил городские объекты водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал". В ходе проверки выявлены нарушения – изношены водопроводные и канализационные сети, ненадлежаще обеспечиваются водоснабжением потребители.

"Прокурор города указал руководителю МУП "Водоканал" на необходимость активизации работы по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, недопущение аварий при обеспечении водоснабжением граждан", – привел 8 мая Instagram-паблик* 07.news сообщение пресс-службы ведомства.

Прокуратура потребовала от руководства "Водоканала" и местных властей устранить нарушения, отметила пресс-служба.

Эта запись в Instagram-паблик* 07.news, на который подписаны около 226 тысяч пользователей, на 10.50 мск 9 мая набрала 82 отметки нравится и восемь комментариев.

"За те деньги, что мы платим [за водоснабжение], там всё должно сверкать", – написал пользователь zxn85_.

"Деньги берут с населения, попробуй не заплати – сразу вносят предупреждение. А поломки в трубах устраняют чопиками деревянными. Не раз это видела. В сёлах люди месяцами без воды сидят, это что за беспорядок?" – возмутилась oksanaianga.

"Не верю. Вот кого надо вызывать для проведения проверки, так это из Москвы", – заявила madoona_41.

"Кавказский узел" также писал, что 7 мая жители Нальчика, а также Лескенского, Урванского, Зольского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии пожаловались в Instagram*, что в их домах отсутствует водоснабжение. Часть комментаторов предположила, что воды нет из-за поливов, а другая часть заявила, что воду отключают круглый год, и раскритиковала чиновников.

Напомним, ранее жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблему с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах республики вода поступает с перебоями или низкого качества.

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