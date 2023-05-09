Хасбик извинился за инцидент со свадебным кортежем

09 мая 2023, 09:58

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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов принес извинения после того, как был доставлен в числе прочих участников свадебного кортежа в полицию за нарушение правил дорожного движения.

Как информировал "Кавказский узел", 8 мая МВД Дагестана сообщило, что в полицию за нарушение правил дорожного движения (ПДД) были доставлены семь участников свадебного кортежа, включая блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбик).

Хасбулла Магомедов — дагестанский блогер. Он обрел популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: рост Хасбика при весе меньше 20 килограммов не достигает 100 сантиметров. Он приобрел огромную популярность в сети, подружился со звездами мирового спорта, заключил контракт с UFC и зарабатывает миллионы долларов, сообщила "Лента.ру" 22 ноября 2022 года.

Хасбулла Магомедов прокомментировал сообщение о своем задержании после нарушения ПДД участниками свадебного кортежа.

"Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов сегодня ночью на своей странице в Instagram* в разделе "сторис".

В следующей публикации в этом же разделе блогер сообщил, что на задержанных составлены протоколы.

Напомним, ранее МВД Дагестана в своем Telegram-канале опубликовало видео, на котором показано как три машины выехали на дорогу и стали ездить по кругу по обеим полосам дороги, резко тормозя. В одном из автомобилей на переднем пассажирском сидении был блогер Хасбик. Машина, в салоне которой он находился, резко сдала в сторону и задела другую машину. Затем показано, что на место прибыли полицейские.

"Кавказский узел" также писал, что в июле 2021 года Хасбулла Магомедов сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил ему "Мерседес". Дорогой подарок главы Чечни дагестанскому блогеру вызвал критику в соцсети. Пользователи YouTube после публикации видео встречи блогера и Кадырова заявили, что глава республики дарит дорогие автомобили за счет бюджета.

Отметим, принятая в Чечне практика публичных порицаний вышла далеко за пределы республики и, в частности, начала укореняться в Дагестане. Республиканское МВД неоднократно публиковало в своем Instagram-аккаунте* видео с извинениями задержанных за различные правонарушения и проступки, хотя подписчики осуждали эту практику. Так, 7 апреля 2021 года представитель МВД объяснил назидательными целями публикацию видеозаписи, на которой силовик отчитывает жительницу Махачкалы, продававшую запрещенные вещества подросткам. 3 июня 2021 года водитель бетономешалки принес извинения за загрязнение канала в Махачкале.

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