Житель Грузии оштрафован за сорванный флаг Украины

09 мая 2023, 04:14

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В тбилисском парке Ваке мужчина сорвал флаг Украины. Он оштрафован на 1000 лари.

По данным министерства внутренних дел Грузии, инцидент произошел 7 мая.

На видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, что одетый в синюю рубашку и черные джинсы мужчина спускает флаг Украины с флагштока. Он не пытается при этом быть аккуратным, а просто обрывает его, пишут 8 мая "Новости-Грузия".

МВД начало административное производства, мужчина обвинен в правонарушении по статье 174-18 прима Кодекса административных правонарушений, которая предусматривает наказание за осквернение официального символа Европейского Союза, НАТО или другой международной организации или осквернение флага или герба другого государства. Она предусматривает штраф в размере 1000 лари (около 400 долларов).

По данным "Мтавари Архи", мужчина, сорвавший флаг, является сторонником "Консервативного движения". Он оштрафован на 1000 лари

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