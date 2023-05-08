МВД отчиталось о задержании участников свадебного кортежа с блогером Хасбиком

08 мая 2023, 22:33

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Семь участников свадебного кортежа, включая блогера Хасбика, доставлены в полицию за нарушение правил дорожного движения, сообщило МВД Дагестана. Часть пользователей сети осудила лихачество на дороге, другие сочли избыточной публикацию видео из полицейского участка и задержание блогера, который был лишь пассажиром.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2021 года Хасбулла Магомедов, известный в сети как Хасбик, сообщил, что глава Чечни рамзан Кадыров подарил ему "Мерседес". Дорогой подарок главы Чечни дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, известному под псевдонимом Хасбик, вызвал критику в соцсети. Пользователи YouTube после публикации видео встречи блогера и Кадырова заявили, что глава республики дарит дорогие автомобили за счет бюджета.

Хасбулла Магомедов — дагестанский блогер. Он обрел популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: рост Хасбика при весе меньше 20 килограммов не достигает 100 сантиметров. Он приобрел огромную популярность в сети, подружился со звездами мирового спорта, заключил контракт с UFC и зарабатывает миллионы долларов.сообщила "Лента.ру" 22 ноября 2022 года.

МВД Дагестана отчиталось о задержании участников свадебного кортежа, среди которых был блогер Хасбик. На видео опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, в одной из машин на переднем пассажирском сидении виден Хасбик. Три машин выехали на дорогу, и стали ездить по кругу по обеим полосам дороги, резко тормозя. Одна из машин в потоке машин выехала на встречку. Затем машина, в которой был Хасбик, резко сдала в сторону и зацепила другую машину. На место приехали полицейские. При этом за участниками кортежа, которые лихачили на дороге, стояли десятки машин, а все происходящее снимали на свои телефоны около десяти человек.

Далее в сюжете показано видео на котором семь мужичин, в том числе Хасбулла Магомедов, стоят в отделе полиции. "Поехали на свадьбу к другу и на трассе, была трасса пустая, начали крутить машины", - объясняет один из молодых людей. "Свадебные эмоции", - добавляет другой молодой человек.

Как следует из видеоролика, машины доставлены в полк ДПС в Ленинкенте. Силовики сорвали тонировку с переднего и боковых стекол нескольких автомобилей.

МВД Дагестана сообщило, что нарушителей ждет административное наказание. "Все участники "свадебных эмоций", как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям", - говорится в описании к видео.

К 22.00 мск видеозапись в аккаунте МВД Дагестана, на который подписаны 105 009 человек, набрала 682 комментария. Часть пользователей отметила, что наказание несоразмерно общественной опасности подобного поведения. "Административка? И все? Уголовное надо на таких заводить! Знают они все прекрасно, что из-за своих хотелок могут погубить и невинных", - прокомментировал Bacardi.

"Пусть за свои действия отвечают штрафом или арестом, но вот этот цирк к чему устраивают сотрудники? На камеру снимать взрослых мужчин зачем? Никого не убили, ничего сверхъестественного не сделали,обычная свадьба в Дагестане. Ощущение,что новостей не хватает МВД Дагестана и уже привлекают Хасбика для снятия ролика для своего канала.Такое бывает через день в городе, но если будет свадьба какого-нибудь чиновника, никто даже не подумает выставить подобное и уж тем более кого-то наказывать", - вступилась за задержанных Ami.

"Таких свадеб быть не должно. И люди не должны рисковать жизнью из за этих великовозрастных гормональных адреналинщиков. И не должны опаздывать на самолет" - возразила ей Agnija.

"Они создают аварийную ситуацию на дорогах. В поле и крутить сколько влезет, никто не будет мешать", - отметила Саида. "Давно нужно запретить этот свадебный беспредел", - добавила Загидат Асхабова.

Некоторые пользователи подчеркнули, что водители создали помехи движению. "Интересно, где тот парень пустую трассу увидел? Полно машин стоят, ждут пока мальчики в машинки наиграются. Это трасса в Каспийск, она никогда пустой не бывает", - указал пользователь z. "Конечно, трасса будет пустой, если ваш кортеж перекрыл всю дорогу", - отметил Asadulla Gadjieff.

Часть пользователей отметили, что сам блогер не нарушал правила дорожного движения. "За что Хасбика-то забрали? Ведь он пассажир" - подчеркнул Шамиль Самадов. "Какие претензии к пассажиру Хасбулле?" - написал пользователь с ником F.

Сам Хасбулла Магомедов в своем Instagram*-аккаунте, на который подписаны 8,5 миллиона человек, не прокомментировал ситуацию. Последний пост на странице пятидневной давности, - блогер опубликовал фотографию с хаджа.

Большая часть подписчиков Хасбика — это подростки, рассказал ранее "Кавказскому узлу" главный редактор информагентства "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Хасбик — это скорее образ необычного человека, нестандартного роста и комплекции, со своеобразным голосом и манерой поведения. Его аккаунтом занимается группа людей. [...] Его подписчики — это люди, которым нужен простой позитивный контент, смешные видео, чтобы смотреть их и ни о чем не думать", — подчеркнул Фатуллаев.

"Кавказский узел" также писал, что 29 февраля 2020 года силовиками был остановлен свадебный кортеж, который направлялся из Махачкалы в посёлок Шамилькала Унцукульского района. Большая часть автомобилей в колонне была без госномеров, с тонированными стёклами, выезжая на встречную полосу. По данным полиции, это была свадьбы сына бывшего высокопоставленного чиновника. Было составлено 25 административных протоколов.

Большинство зафиксированных в публичном пространстве и ставших резонансными скандалов на свадьбах в Дагестане связаны со свадебными кортежами и стрельбой. В феврале 2020 года участники свадебного кортежа повздорили с полицейскими, а потом извинялись под видеозапись. 14 сентября 2019 года был задержан по статье о хулиганстве житель Избербаша, который, на ходу высунувшись из люка «Кадиллака», делает несколько выстрелов в воздух, передергивая затвор ружья, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Дагестан: унижение невесты и другие свадебные скандалы".

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