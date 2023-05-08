Ужесточен приговор двум осужденным за избиение журналиста в Тбилиси

08 мая 2023, 16:51

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Апелляционный суд в Тбилиси по иску прокуратуры увеличил срок наказания Георгию Маградце и Георгию Царуашвили, осужденным за избиение оператора телеканала во время беспорядков.

Как писал "Кавказский узел", 4 апреля 2022 года Тбилисский горсуд приговорил Георгия Маградзе и Георгия Царуашвили к году и трем месяцам заключения. Суд признал их виновными в нападении на оператора грузинского "Первого канала" Илью Твалиашвили, который 5 июля 2021 года во время избиения получил травму глаза и перенес сложную операцию.

В тот же день Тбилисский горсуд вынес решение по другому делу об избиении журналистов 5 июля 2021 года. Пять человек - Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Отар Гелашвили и Акакий Накашидзе – были признаны виновными в нападении на журналистку Миранду Багатурию и оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкараву. Суд приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы.

Тбилисский апелляционный суд ужесточил наказание Маградзе и Царуашвили, назначив им по три года лишения свободы. Георгий Маградзе был задержан в зале суда, а Георгий Царуашвили объявлен в розыск, сообщает сегодня на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Маградзе и Царуашвили уже отбыли наказание, назначенное им ранее. Своим решением Тбилисский апелляционный суд частично удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала ужесточить приговор осужденным, информирует сегодня "ИнтерпрессНьюс".

Приговор пяти осужденным по другому эпизоду избиения журналистов и операторов суд оставил без изменений, сообщает агентство.

Напомним, с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения.

11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиками, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. В январе 2022 года ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным это решение.

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