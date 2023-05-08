08 мая 2023, 09:29

Керченская переправа возобновила работу

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Движение паромов на Керченской переправе, приостановившей работу из-за непогоды, возобновлено, сообщили сегодня спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", работа Керченской паромной переправы была приостановлена 7 мая из-за сильного ветра.

Работа Керченской паромной переправы возобновлена, сообщило управление МЧС Крыму. "Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Напомним, на Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв, после этого мост был закрыт. Взрыв частично обрушил два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

До открытия Крымского моста Керченская паромная переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

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Примечание:

"Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста", "Число паромов на Керченской переправе увеличено до шести", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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