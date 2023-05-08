Минздрав Ростовской области заявил о проблемах с поставкам препаратов для онкобольных

08 мая 2023, 04:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Онкобольные Ростовской области не могут получить импортные лекарственные препараты из-за задержек с поставками, сообщило областное министерство здравоохранения.

По данным ведомства, отсутствуют такие препараты, как "Итулси", "Абемациклиб" ("Зенлистик"), "Эверолимус", "Деносумаб", "Фулвестрант" ("Фазлодекс") и "Ленвима".

Многие из отсутствующих препаратов входят в официальный перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и стоят дорого. Больным их не выдают в областном онкодиспансере с марта, сообщает 7 мая "Город N".

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Ростовской области Елны Тепляковой, все контракты на поставку указанных лекарств государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Онкологический диспансер" заключил, на них есть средства и рассчитаны они до конца текущего года. Однако по некоторым заключенным контрактам есть задержки поставок. "С целью предотвращения прерывания или отказа в проведении противоопухолевой терапии, онкологическим больным подбираются альтернативные схемы лечения", - приводит слова Тепляковой издание.

Перебои с поставками лекарственных препаратов связаны с логистическими проблемами, несмотря на то, что под санкции они не попадают, есть трудности с провозом их через европейские страны, информирует donnews.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года онкобольные из Шахт обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить Шахтинский онкодиспансер. В результате реструктуризации, по их словам, они лишатся доступной медпомощи, будут вынуждены ездить в Ростов-на-Дону.

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