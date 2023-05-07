Семьи мобилизованных в Дагестане освобождены от взносов на капремонт

07 мая 2023, 21:50

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В Дагестане освободили семьи мобилизованных от взноса на капремонт, сообщила пресс-служба главы республики.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала мобилизации пользователи соцсетей упрекнули главу республики за отсутствие внятной программы поддержки. В октябре власти заявили, что семьи мобилизованных получат по 100 тысяч рублей, сумма из резервного фонда выделяется из расчета на 3500 человек. Опрошенные "Кавказским узлом" близкие отправленных на Украину жителей республики заявили, что это поможет продержаться некоторое время, и задались вопросом, что делать, если мужья и сыновья, которые являются кормильцами семей, останутся на Украине надолго.

Указ об освобождении обязанности уплачивать взносы за капремонт подписал Сергей Меликов, со ссылкой на пресс-службу главы республике пишет издание "Мирмол".

Указом также вводится запрет на начисление пеней военнослужащим за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ответственную за ЖКХ организацию. Льготы будут действовать до прекращения действия контракта военнослужащего.

Напомним также, что 1 марта председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что на материальную поддержку семей военнослужащих в Дагестане направлено около 830 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета.

"Кавказский узел" писал, что среди других мобилизованных в вооруженные силы были отправлены многодетные отцы из Дагестана. Их родные сочли это несправедливым, однако попытки оспорить их мобилизацию оказались безуспешными. В феврале Махачкалинский гарнизонный военный суд не стал рассматривать иски о незаконной мобилизации четырех многодетных отцов, сославшись на отсутствие доверенности от самих мобилизованных.

Напомним также, что мобилизация в республике проходила на фоне масштабных протестов. Акции 25 и 26 сентября 2022 года закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты против мобилизации. 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем. Пользователи сети сочли слова мэра пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки. Журналисты предположили, что открытие штабов помощи семьям мобилизованных не поможет снизить протестные настроения в республике.

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