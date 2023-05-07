Блогер из Анапы сообщил о попытке задержания силовиками в Ереване

07 мая 2023, 19:55

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Армянские силовики попытались задержать в Ереване блогера из Анапы Андрея Мельникова, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело о дискредитации армии. Блогер сообщил, что вынужден скрываться с помощью местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта в квартире блогера Андрея Мельникова в Анапе прошел обыск. Силовики не представили никаких документов, но сказали, что обыск связан с делом о повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ), сообщила жена Мельникова. Она является свидетелем по этому уголовному делу в отношении ее супруга. По ее словам, сам Мельников находится за границей.

В июне 2022 года суд в Анапе назначил 30 тысяч рублей штрафа Андрею Мельникову, признав его виновным в дискредитации военных после публикации видеоролика в соцсети.

В Ереване силовики попытались задержать блогера из Анапы Андрея Мельникова, который находится в розыске, предположительно, по уголовному делу о дискредитации российской армии (статья 280.3 УК РФ), сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Видео с рассказом об инциденте Андрей Мельников разместил 6 мая на своем YouTube-канале, на который подписаны 12,8 тысячи пользователей. Сам блогер в кадре не появился, его речь звучит за кадром, а в ролике видно только небо. В начале ролика он предупредил зрителей, что "сегодня Еревана видео не будет, никаких красот, будет только красивое небо на планете Земля".

"Я снова в розыске, снова в бегах. Меня снова ищут, я снова скрываюсь. Меня попытались – задержать, арестовать, я не знаю, как правильно выразиться – армянские силовики по розыску в России, но братья-армяне помогли", - говорит блогер за кадром.

Он уточнил, что пока "снимать ничего не будет". "Теперь я скрываюсь-прячусь… Роликов в ближайшее время пока не будет, если ничего к лучшему не поменяется… Не вижусь теперь с семьей даже по видеосвязи, я не могу выходить в Интернет на звонки… Что буду делать, не знаю", - сказал Мельников.

По состоянию на 19.50 мск, новых видео на канале Андрея Мельникова не опубликовано.

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