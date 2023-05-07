Запрет на полеты беспилотников введен в Южной Осетии

07 мая 2023, 18:57

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Трехдневный запрет на использование беспилотников введен в Южной Осетии на время празднования Дня победы, сообщил Комитет госбезопасности.

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов любого типа действует в Южной Осетии с 9 часов (8 мск) 7 мая до 9 часов (8 мск) 10 мая, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Это решение принято Советом безопасности "в целях дополнительного обеспечения безопасности в Республике Южная Осетия в ходе празднования Дня Победы", говорится в публикации на сайте ведомства.

"Реализуется комплекс мер по обеспечению контроля воздушного пространства Республики Южная Осетия и пресечению возможных полетов беспилотных летательных аппаратов. КГБ РЮО предостерегает пользователей БПЛА от их применения", - отмечается в сообщении.

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