Сочинец арестован за слова в поддержку Украины

07 мая 2023, 17:58

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Суд в Сочи назначил 10 суток ареста местному жителю Дмитрию Неймышеву, посчитав пропагандой экстремистских организаций сказанную им публично фразу в поддержку Украины.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о том, что жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской.

Центральный райсуд Сочи постановил арестовать на десять суток местного жителя Дмитрия Неймышева за выкрикнутый лозунг, прославляющий Украину, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Дмитрий Неймышев был обвинен по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), указано в карточке дела на сайте суда. Полицейские составили протокол о том, что Неймышев "неоднократно и публично" выкрикнул фразу, которая является "установленной атрибутикой приветствия" украинских организаций, признанных в России экстремистскими, говорится в тексте постановления, размещенного на сайте суда.

"При рассмотрении дела (..) виновным себя в совершении административного правонарушения признал, при этом суду пояснил, что был в нетрезвом состоянии, поэтому и прокричал эту фразу", - говорится в тексте судебного акта, датированного 3 мая.

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